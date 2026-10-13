Fuertes lluvias inundan Tultitlán; autos quedan varados y paran Mexibús

lluvias dejan severas afectaciones en calles y avenidas de Tultitlan. FOTO: UnoTV

Las fuertes lluvias registradas la noche de este lunes provocaron severas inundaciones en Tultitlán, Estado de México, donde varias calles y avenidas quedaron bajo el agua. Las afectaciones dejaron vehículos varados y complicaciones para circular en distintos puntos del municipio.

Una de las zonas más afectadas fue la colonia Izcalli del Valle, donde el nivel del agua superó los 50 centímetros. Además, las inundaciones provocaron la suspensión de la circulación del Mexibús Línea 2 y largas filas de automóviles en dirección a Ecatepec.

Inundaciones en Tultitlán dejan autos varados en avenida Industrial

En la avenida Industrial, ubicada en la colonia Izcalli del Valle, el agua alcanzó más de medio metro de altura, lo que impidió que varios automovilistas continuaran su camino.

Debido a la profundidad de la inundación, algunos conductores tuvieron que detenerse. Otros vehículos quedaron varados luego de que el agua cubriera parte del cofre y del motor.

Las condiciones de esta vialidad complicaron el paso de los automóviles durante la noche, tras las intensas precipitaciones.

José López Portillo también registra inundaciones

Otro de los puntos afectados fue la vía José López Portillo, a la altura de La Bandera, donde el agua superó los 40 centímetros.

Las inundaciones en esta importante vialidad provocaron problemas de circulación y afectaron el funcionamiento del transporte público.

Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran:

Avenida Industrial: inundaciones superiores a 50 centímetros y vehículos varados.

Vía José López Portillo: acumulaciones de agua de más de 40 centímetros a la altura de La Bandera.

Avenida de las Torres: afectaciones por las lluvias.

Avenida Estado de México: problemas derivados de las precipitaciones.

Mexibús Línea 2 detiene su marcha por inundaciones

Las fuertes lluvias también afectaron el servicio del Mexibús Línea 2, que tuvo que detener su marcha debido a las inundaciones registradas en la zona.

A esto se sumaron filas kilométricas de vehículos, principalmente en dirección al municipio de Ecatepec, donde los automovilistas enfrentaron complicaciones para avanzar.

Las afectaciones se concentraron en distintas vialidades de Tultitlán, con niveles de agua que superaron los 40 y 50 centímetros en algunos puntos.

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