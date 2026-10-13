México y Perú se reconcilian: Senado ratifica a embajadora

México y Perú retoman relaciones diplomáticas. Foto: Cuartoscuro

La reconciliación diplomática entre México y Perú dio un nuevo paso este martes luego de que el Senado de la República ratificara, por unanimidad, el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en territorio peruano.

La designación fue aprobada con 101 votos a favor, en un contexto marcado por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, después de varios meses de distanciamiento.

Senado destaca reencuentro entre ambos países

Durante la discusión, el senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que el nombramiento permitirá fortalecer el acercamiento diplomático entre ambas naciones.

“Acompañar el reencuentro diplomático entre dos naciones cuya relación debe traducirse en diálogo, cooperación y oportunidades para sus pueblos”.

El legislador recordó que México y Perú acordaron restablecer relaciones bilaterales en agosto de este año, tras la pausa diplomática registrada desde 2025.

“Hoy corresponde consolidar ese acercamiento con una representación profesional y una agenda constructiva. Retomar el diálogo no significa renunciar a nuestras convicciones y principios; significa construir entendimientos desde el respeto mutuo y el derecho internacional”.

¿Por qué se rompieron las relaciones?

El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025, luego de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo.

Las autoridades peruanas acusaban a Chávez de participar en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

Noroña insiste en el caso de Pedro Castillo

Durante la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aprovechó la discusión para expresar su respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo.

“Hago votos para que este paso dado por nuestro país coadyuve a la liberación del presidente Pedro Castillo”.

El legislador recordó que un grupo de trabajo vinculado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que la detención del exmandatario fue arbitraria y que se vulneraron diversas garantías procesales.

Con la ratificación de la nueva embajadora, México y Perú avanzan en la normalización de una relación bilateral que permaneció congelada durante casi un año y que ahora busca retomar el diálogo y la cooperación entre ambos gobiernos.

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