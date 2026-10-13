Corte confirma que venta de comida chatarra está prohibida también en universidades

La medida aplica en educación básica y media superior. Foto: Cuartoscuro

La venta de comida chatarra también está prohibida en las universidades de México, y no sòlo en las escuelas de educación básica y media superior. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 13 de octubre.

Al resolver dos amparos, los ministros establecieron que la restricción aplica a las instituciones de educación superior, aunque sus estudiantes sean mayores de edad. Sin embargo, aclararon que los universitarios pueden comprar estos productos fuera del plantel e introducirlos para su consumo.

SCJN prohíbe venta de comida chatarra en universidades

La decisión se tomó al resolver los amparos en revisión 127 y 183/2026, en los que la Corte negó la protección de la justicia a una empresa comercializadora de alimentos procesados.

La compañía argumentó que la restricción afectaba el libre desarrollo de la personalidad, debido a que los estudiantes universitarios son mayores de edad.

El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que la medida únicamente limita la comercialización dentro de las instalaciones educativas.

Por su parte, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que una universidad no deja de ser un espacio educativo por tener estudiantes adultos.

También sostuvo que la alimentación forma parte del proceso educativo, ya que las opciones disponibles en las escuelas influyen en los hábitos de los alumnos.

¿Los estudiantes no podrán consumir comida chatarra en los planteles?

La resolución distingue entre la venta de productos dentro de las universidades y su consumo por parte de los estudiantes.

De acuerdo con lo expuesto por los ministros:

Está prohibida la venta de comida chatarra dentro de los planteles

Los estudiantes pueden comprar estos productos fuera de las universidades

Pueden introducirlos y consumirlos dentro de las instalaciones educativas

Los ministros recordaron que las disposiciones de las autoridades educativas y sanitarias buscan fomentar una alimentación saludable en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que la obligación del Estado de garantizar una alimentación saludable no se limita a los menores de 18 años.

Sobrepeso y obesidad en México: las cifras que recordó la Corte

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la importancia de atender los problemas de salud relacionados con el sobrepeso y la obesidad.

Durante la sesión, mencionó las siguientes cifras:

75% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad, aproximadamente

40% de los jóvenes enfrenta estas condiciones

36% de los niños también está afectado

Aguilar Ortiz señaló que el problema ha alcanzado dimensiones de salud pública, por lo que destacó la relevancia de las medidas de alimentación saludable en los centros educativos.

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