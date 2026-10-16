VIDEO: Fuerte explosión en planta industrial moviliza a bomberos en el Edomex
Una columna de humo se observó a distancia en el municipio de Jocotitlán; autoridades piden evitar la zona.
Una explosión en las instalaciones de la empresa IUSA, ubicadas sobre la carretera Atlacomulco-Toluca, en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, movilizó a los cuerpos de emergencia.
Columnos de humo negro se observaban a kilometros de la explosión de la empresa de controles de gas.
Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y el saldo de personas lesionadas o daños materiales.
Explosión en IUSA
Tras el incidente, autoridades del Estado de México emitieron recomendaciones preventivas para la población.
Entre las principales indicaciones se encuentra evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de auxilio, como ambulancias y bomberos, a fin de facilitar las tareas de atención.
Se les pide a los automovilistas moderar la velocidad, extremar precauciones y respetar los cortes viales que se implementen en el lugar.
Carretera Atlacomulco-Toluca: alertan por presencia de humo
La columna de humo generada por el incidente fue visible a distancia. Además, las condiciones de visibilidad sobre la carretera Atlacomulco-Toluca podrían verse afectadas por el humo.
Los cuerpos de emergencia continúan con las labores correspondientes.
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