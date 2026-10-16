VIDEO: Fuerte explosión en planta industrial moviliza a bomberos en el Edomex

Explosión en instalaciones de IUSA Foto: Getty Images | Ilustrativa

Una explosión en las instalaciones de la empresa IUSA, ubicadas sobre la carretera Atlacomulco-Toluca, en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, movilizó a los cuerpos de emergencia.

Columnos de humo negro se observaban a kilometros de la explosión de la empresa de controles de gas.

#Preventivo || Jocotitlán ⚠️



Derivado del incidente registrado en las instalaciones de la empresa IUSA, ubicada sobre el tramo carretero Atlacomulco-Toluca en el municipio de📍#Jocotitlán, emitimos las siguientes recomendaciones:



🛑 Evita la zona: Cuerpos de emergencia y… pic.twitter.com/c3y6MvNoRZ — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 15, 2026

Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y el saldo de personas lesionadas o daños materiales.

Explosión en IUSA

Tras el incidente, autoridades del Estado de México emitieron recomendaciones preventivas para la población.

Entre las principales indicaciones se encuentra evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de auxilio, como ambulancias y bomberos, a fin de facilitar las tareas de atención.

Se les pide a los automovilistas moderar la velocidad, extremar precauciones y respetar los cortes viales que se implementen en el lugar.

Se registra explosión en una fábrica de Jocotitlán, sobre la carretera Atlacomulco-Toluca en el #Edomex. Servicios de emergencia ya están en el lugar. pic.twitter.com/ygdecdlfoa — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) October 16, 2026

Carretera Atlacomulco-Toluca: alertan por presencia de humo

La columna de humo generada por el incidente fue visible a distancia. Además, las condiciones de visibilidad sobre la carretera Atlacomulco-Toluca podrían verse afectadas por el humo.

Los cuerpos de emergencia continúan con las labores correspondientes.

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