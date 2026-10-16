Martha Magaña comparece ante el TDJ por segunda suspensión a la reforma judicial

Martha Magaña comparece ante el TDJ. Foto: Agustín Velasco/Cuartoscuro

La jueza en retiro Martha Magaña compareció este jueves ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en un segundo procedimiento sancionador relacionado con la suspensión que concedió contra la reforma judicial en septiembre de 2024. La audiencia se realizó de manera virtual y a puerta cerrada, mientras juzgadores en retiro y abogados que acudieron a respaldarla denunciaron que les impidieron ingresar.

Magaña compareció desde Madrid, España, y señaló que solicitó nuevamente que la diligencia fuera pública, pero su petición fue rechazada. También afirmó que no le permitieron solicitar una copia de la documentación durante la audiencia y le indicaron que debía hacerlo por separado.

“…solicité también que la audiencia fuera pública y se me volvió a negar, al pedir la copia, ni siquiera me dejaron pedir la copia, se me negó y se me dijo que se hiciera por separado”, declaró.

La jueza en retiro indicó que, hasta el momento, conoce dos procedimientos relacionados con sus resoluciones sobre la reforma judicial, impulsada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Segundo procedimiento por suspensión a la reforma judicial

El nuevo procedimiento sancionador se relaciona con una suspensión otorgada el 2 de septiembre de 2024 contra la reforma judicial. De acuerdo con Magaña, quienes promovieron este segundo asunto fueron juezas y jueces cuya adscripción se vio frenada por los cambios constitucionales.

“La diferencia es que en esta ocasión venían jueces que no tenían adscripción, ellos están en una hipótesis un poco compleja, porque nunca lograron tener una adscripción y no se les dio oportunidad de participar en la elección”, explicó.

Magaña consideró que estos procedimientos podrían enviar un mensaje a quienes emiten resoluciones contrarias a determinados intereses y calificó el proceso como una forma de persecución.

“Yo pienso que es una persecución o mandar ese mensaje y tratar de alinear, digamos las decisiones del que se atreva a fallar diferente, pues podrá ser sujeto de procedimientos”, sostuvo.

No obstante, aseguró que se encuentra tranquila y confía en que el tribunal emita una resolución próximamente. También defendió que sus decisiones corresponden al ámbito jurisdiccional y no deberían litigarse en materia disciplinaria.

“Yo estoy tranquila, mis abogados y mis compañeros jueces con los que trabajamos la defensa. Creo que lo hicimos muy bien, es un tema jurisdiccional y no tiene por qué litigarse en disciplina. Esperamos que ya pronto podamos tener la resolución en el tribunal”, expresó.

Juzgadores y abogados denuncian que les impidieron ingresar

Mientras se desarrollaba la audiencia virtual, juezas y jueces en retiro, así como integrantes de la asociación Abogados Convencionalistas, acudieron a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial para manifestar su respaldo a Magaña.

Sin embargo, los asistentes señalaron que no pudieron ingresar a las instalaciones y cuestionaron que la diligencia se realizara a puerta cerrada, pese a la solicitud de que fuera pública.

“Nosotros ni siquiera hemos lanzado una sola consigna y ya cerraron las puertas de la justicia del pueblo, no es justicia de puertas abiertas”, afirmó Marlen Ángeles, jueza en retiro.

Ángeles recordó que Magaña había solicitado que la audiencia anterior también fuera pública y señaló que la petición se reiteraría para permitir el acceso de abogados interesados y representantes de los medios de comunicación.

Durante la concentración, los manifestantes corearon consignas en favor de la independencia judicial y el acceso a la justicia.

Abogados advierten sobre más procedimientos sancionadores

Israel Calva Corro, integrante de Abogados Convencionalistas, señaló que buscarían corroborar la existencia de otros procedimientos sancionadores contra juzgadores vinculados con resoluciones sobre la reforma judicial.

“Al parecer ya son 30 procedimientos y vamos a corroborar y vamos a brindar nuestro total respaldo como abogados convencionalistas… nos sumamos al apoyo de los jueces que están siendo perseguidos”, declaró.

El abogado también cuestionó el alcance de estos procesos y los calificó como una advertencia para quienes ejercieron funciones judiciales antes de la reforma y para quienes se incorporaron posteriormente.

“Este es el ultimátum que les hacen ver a los antiguos jueces y a los nuevos. Porque esto es un autoritarismo total, es un estado totalitario”, afirmó.

Hasta el momento, Magaña manifestó que conoce dos procedimientos relacionados con las suspensiones que concedió contra la reforma judicial y expresó su expectativa de que el Tribunal de Disciplina Judicial resuelva el asunto. Las afirmaciones sobre una presunta persecución corresponden a la jueza en retiro y a los abogados que acudieron a manifestar su respaldo.

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