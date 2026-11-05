De desvíos a aterrizajes de emergencia: así se atiende una amenaza de bomba en un avión

Avión. Foto: AFP.

Una amenaza de bomba durante un vuelo puede obligar a las aerolíneas a modificar la ruta de un avión, solicitar un aterrizaje de emergencia y activar inspecciones de seguridad, como ocurrió este jueves 5 de noviembre de 2026, cuando al menos 25 vuelos en Europa recibieron avisos que provocaron desvíos, evacuaciones y escoltas de aviones militares.

Las alertas no significan necesariamente que exista un explosivo a bordo, pero deben investigarse antes de descartar un peligro. Durante esta semana, las autoridades de distintos países europeos reportaron que las revisiones de las aeronaves afectadas no encontraron bombas ni materiales sospechosos.

¿Qué pasa cuando se recibe una amenaza de bomba en pleno vuelo?

Cuando una aerolínea recibe un aviso sobre la posible presencia de un artefacto explosivo, debe comunicarlo a las instancias de seguridad y proporcionar la información disponible al comandante de la aeronave.

La respuesta depende de las características de la amenaza, la ubicación del avión y las condiciones para realizar un aterrizaje. Entre las medidas que pueden aplicarse están:

Informar al comandante y a la tripulación sobre la amenaza

Notificar a las autoridades aeroportuarias y de seguridad

Evaluar la información para determinar el riesgo

Coordinar con el control de tránsito aéreo un posible cambio de ruta

Solicitar prioridad para aterrizar en un aeropuerto adecuado

Preparar los servicios de emergencia y personal especializado

El comandante recibe los datos disponibles para tomar las decisiones operativas correspondientes. Si las circunstancias lo requieren, puede declarar una emergencia y solicitar un aterrizaje prioritario.

Una vez que el avión llega a tierra, las autoridades pueden ordenar el desembarque de los pasajeros, trasladar la aeronave a una zona aislada y realizar una inspección de la cabina, el equipaje y la carga.

¿Qué protocolos se aplican en vuelos internacionales?

Los procedimientos cambian según las disposiciones de cada país, aunque existen lineamientos internacionales para coordinar la respuesta ante amenazas contra la aviación civil.

En Estados Unidos, la regulación federal 49 CFR § 1544.303 establece que, cuando una aerolínea recibe una amenaza específica y creíble, debe informar a los coordinadores de seguridad, comunicarla a la tripulación y notificar al aeropuerto. Si el avión está en el aire, el comandante debe recibir la información necesaria para tomar las medidas de emergencia. La aeronave debe someterse a una inspección después de aterrizar.

En Europa, las disposiciones de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) establecen que los servicios de tránsito aéreo deben informar a las autoridades correspondientes y atender las necesidades de la aeronave, incluidas las solicitudes para facilitar el aterrizaje.

Cuando el avión atraviesa distintos espacios aéreos, también puede requerirse la coordinación entre las autoridades de los países involucrados y el lugar donde se realizará el aterrizaje.

Amenazas de bomba provocan desvíos de vuelos en Europa

Este jueves 5 de noviembre de 2026, al menos 25 vuelos en nueve países europeos fueron afectados por una serie de amenazas de bomba que ocasionaron aterrizajes no programados, evacuaciones y escoltas militares.

Entre los incidentes reportados estuvieron:

Un vuelo de Aer Lingus, procedente de Dublín y con destino a Roma, fue desviado a una base militar en Évreux, Francia.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, recibieron amenazas y fueron escoltados por aviones militares.

Dos vuelos de Finnair, procedentes de Helsinki y con destino a Roma y Viena, fueron objeto de alertas.

Un avión de Wizz Air que viajaba de Milán a Varsovia realizó un aterrizaje de emergencia en Viena.

Las autoridades inspeccionaron las aeronaves y no encontraron explosivos. La situación también provocó revisiones de equipaje, desembarques y afectaciones en las operaciones aeroportuarias.

¿Qué pasa si hay una amenaza de bomba en un vuelo en México?

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es responsable de la seguridad de la aviación civil, junto con otras autoridades y organismos que intervienen de acuerdo con sus atribuciones.

Entre las instancias que pueden participar están la Secretaría de Marina, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), las administraciones aeroportuarias y las aerolíneas.

El 24 de febrero de 2023, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó un simulacro a escala real de amenaza de bomba en una aeronave. Participaron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la AFAC, Marina, SENEAM y la aerolínea Magnicharters.

Se realizó el ejercicio de "Simulacro de Bomba en Aeronave" #AICM pic.twitter.com/7TOpkCr043 — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 25, 2023

El ejercicio tuvo como objetivo evaluar los procedimientos del Plan de Contingencias del aeropuerto, así como los tiempos de respuesta y la coordinación de las autoridades ante una emergencia de este tipo.

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