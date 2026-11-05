Protestan en Congreso de Jalisco por represión de marcha por agua potable

Protesta por el agua en Jalisco. Foto: Omar Hernández

Habitantes de Guadalajara se manifestaron este jueves a las afueras del recinto del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en donde se realizaba la comparecencia de seguridad en torno a la represión de la marcha para exigir agua potable de calidad realizada el 11 de octubre.

¿Qué pasó en la marcha por agua potable en Guadalajara?

Las víctimas de la jornada violenta frente a Casa Jalisco exigieron garantías para ejercer su derecho a la libre manifestación. Recordaron que el 11 de octubre, elementos de seguridad dispersaron la marcha con gas lacrimógeno, bombas aturdidoras y agua a presión.

“Queremos claridad, queremos información, queremos saber que nuestro derecho de marchar no va a ser violentado otra vez”, dijo Fernando Villalva, uno de los manifestantes. Atribuyó lo ocurrido a la falta de protocolos de los altos mandos para proteger tanto la labor policial como el derecho de la ciudadanía a protestar.

¿Qué dijeron las autoridades ante el Congreso de Jalisco?

Durante la comparecencia, el director de Protección Civil de Jalisco ofreció una disculpa pública y reconoció que el control del orden y el uso de equipo antidisturbios están fuera de sus atribuciones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad deslindó a los altos mandos de haber ordenado agresiones y sostuvo que los policías actuaron conforme a los protocolos.

Manifestantes piden revisar la actuación policial y deslindar responsabilidades

Los inconformes pidieron a los diputados locales que revisen a fondo la actuación de las autoridades. Ernesto Sandoval, uno de los manifestantes, dijo que espera que el Congreso de Jalisco haga una revisión exhaustiva y que, a partir de ella, se determinen posibles cambios o sanciones.

Los habitantes también señalaron que en las movilizaciones posteriores faltaron elementos de seguridad para resguardar el paso de los contingentes. “La ausencia no es protocolo”, afirmó Villalva, quien pidió que la policía facilite el diálogo y el ejercicio del derecho a protestar.

Los manifestantes mantuvieron la exigencia de seguridad en las protestas sociales, así como la garantía de una sanción efectiva a los mandos y elementos involucrados en la violación a los derechos humanos durante la protesta por agua potable limpia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento