Luis Benítez Alcántara y Ryan Wedding, exatleta olímpico: ¿qué relación hay entre el juez mexicano y el presunto capo canadiense?

¿Cuál es la relación entre ambos? Foto: Justice.gov / AFP

El juez federal mexicano, Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar a un presunto narcotraficante canadiense vinculado con la organización criminal de Ryan Wedding, exdeportista olímpico señalado por dirigir una red internacional de tráfico de cocaína.

Luis Benítez habría recibido el soborno para favorecer a Andrew Clark, identificado como uno de los principales colaboradores del canadiense.

La conexión entre Benítez Alcántara y Wedding no sería un trato directo entre ambos, el punto de encuentro es Andrew Clark, quien fue detenido en México en octubre de 2024 y cuyo proceso de extradición quedó bajo responsabilidad del juez mexicano.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Benítez Alcántara habría utilizado su cargo para facilitar la libertad de Clark, a cambio de un pago millonario, es por eso que las autoridades de Estados Unidos buscan que el juzgador sea extraditado para enfrentar nueve cargos federales.

The FBI and our partners have arrested Luis Benítez Alcántara, a Mexican judge who allegedly accepted bribes and used his position to aid former FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding and his associates.



Benítez Alcántara was a district judge in Mexico City who allegedly… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 5, 2026

¿Qué tienen que ver Luis Benítez Alcántara y Ryan Wedding?

El vínculo entre ambos personajes se encuentra en la estructura de la organización criminal que las autoridades estadounidenses atribuyen a Ryan Wedding.

Andrew Clark, ciudadano canadiense, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 2024, Estados Unidos lo relaciona con actividades de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio, además de identificarlo como el segundo al mando de la organización de Wedding.

Luis Benítez Alcántara, a Mexican federal judge, was arrested in Colombia on Sunday on a nine-count U.S. grand jury indictment charging him with being an accessory after the fact for accepting a $2 million bribe in exchange for ordering the release of the second-in-command to… pic.twitter.com/DSLkcn0UTh — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 5, 2026

El expediente de extradición de Clark llegó al juzgado de Luis Benítez Alcántara, según la investigación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 se habrían transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios para conseguir su liberación.

De ese dinero, 2 millones de dólares presuntamente estaban destinados al juez.

La fecha clave fue el 24 de febrero de 2025, cuando, de acuerdo con la acusación, Benítez Alcántara habría recibido el pago completo y concedido a Clark la libertad bajo fianza.

Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde continúa su proceso penal.

La relación entre el juez y Wedding se establece a través de un presunto beneficio judicial para uno de los principales integrantes de la organización del canadiense, no porque ambos hayan sido señalados de participar directamente en el mismo acuerdo.

¿Quién es Ryan Wedding y de qué se le acusa?

Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense que compitió en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde terminó en el lugar 24.

Su historial con las autoridades estadounidenses comenzó en 2008, cuando fue detenido en San Diego por un caso de tráfico de cocaína, un año más tarde fue declarado culpable de conspiración para distribuir drogas y en 2010 recibió una sentencia de 48 meses de prisión.

Tras salir de la cárcel en diciembre de 2011, fiscales estadounidenses sostienen que fundó una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, que habría operado junto con Andrew Clark entre 2011 y 2024.

El FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Wedding encabezaba una estructura que colaboraba con el Cártel de Sinaloa y que transportaba cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló en noviembre de 2025 que la organización movía alrededor de 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles, California, mediante tráileres que cruzaban desde México.

Las acusaciones contra Wedding también incluyen delitos relacionados con homicidios y represalias contra personas vinculadas con investigaciones de su organización.

El exatleta fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia mientras enfrenta el proceso penal.

Los decomisos en México que llevaron hasta la organización de Wedding

Antes de la detención de Wedding, las autoridades mexicanas realizaron operativos en inmuebles relacionados con sus presuntas actividades criminales.

En diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre cuatro cateos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante las intervenciones fueron asegurados:

62 motocicletas de alta gama.

Dos vehículos.

Dosis de metanfetamina y marihuana.

Obras de arte.

Dos medallas olímpicas.

Cartuchos y un cargador.

Diversa documentación.

Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo de las autoridades, en los operativos participaron elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Estos aseguramientos formaron parte de las investigaciones sobre la estructura que Estados Unidos atribuía al exatleta canadiense.

¿Por qué detuvieron al juez Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el 1 de noviembre de 2026 en Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 5 de noviembre que buscará su extradición.

Alcántara enfrenta nueve cargos federales relacionados con su presunta participación para ayudar a Andrew Clark a evadir la justicia mediante la recepción de un soborno.

Homeland Security Task Force investigation leads to Mexican federal judge’s arrest on U.S. charges of accepting $2 million bribe to free Canadian drug trafficker who was second-in-command to former Olympic snowboarder and notorious drug lord Ryan Wedding https://t.co/MPxg8qGhwX — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 5, 2026

Benítez Alcántara comenzó a ejercer como juez de Distrito en octubre de 2018, después de desarrollar una carrera dentro del Poder Judicial de la Federación.

También participó en asuntos de relevancia nacional, como el proceso relacionado con el espionaje mediante el software Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui.

En enero de 2024 absolvió a Juan Carlos García Rivera, único acusado en ese procedimiento, al considerar que la FGR no había acreditado suficientemente su responsabilidad. La absolución fue confirmada por un tribunal federal en noviembre de 2025.

El juez mexicano enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos para favorecer a Andrew Clark, las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición para que responda ante la justicia.

El juez conserva la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

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