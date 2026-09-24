Del despojo al “Movimiento Doña Carlota”; red que ayuda a recuperar casas despojadas en Edomex

Foto: Felipe Cruz

La devolución de la casa en Candelaria Tlapala, Chalco, tras más de 500 días asegurada, no marca únicamente el cierre de un trámite judicial para la familia de doña Carlota. También representa el punto de partida de un fenómeno social y legal que busca combatir la invasión de inmuebles en el Estado de México.

A raíz de la mediática detención y el posterior cambio de medida cautelar que le permitió a doña Carlota seguir su proceso en prisión domiciliaria, surgió una red de asistencia jurídica identificada como el “Movimiento Doña Carlota”.

¿Cómo funciona el “Movimiento Doña Carlota”?

La iniciativa es impulsada por un grupo de abogados encabezado por el diputado Arturo Santana Alfaro, hijo de doña Carlota. Surgió tras recibir decenas de mensajes y llamadas de familias mexiquenses que afirmaban encontrarse en una situación similar: haber perdido el control de sus viviendas a manos de ocupantes irregulares sin obtener una respuesta ágil de las autoridades.

El objetivo central del movimiento es brindar asesoría legal y acompañamiento a las víctimas de despojo para acelerar los procedimientos en los tribunales y lograr la restitución legal de los predios.

Los primeros resultados

Hasta el momento, el grupo ha reportado la recuperación formal de al menos tres propiedades que permanecían invadidas o bajo disputas legales prolongadas en la entidad.

Entre los pasos que realiza esta red de apoyo destacan:

Revisión de la documentación original: Verificación de escrituras públicas y créditos de vivienda para comprobar la propiedad legal.

Verificación de escrituras públicas y créditos de vivienda para comprobar la propiedad legal. Acompañamiento ante la Fiscalía: Presentación y seguimiento puntual de denuncias por el delito de despojo.

Presentación y seguimiento puntual de denuncias por el delito de despojo. Presión mediática y legal: Visibilizar los casos para evitar que los expedientes se queden encarpetados por años.

Un problema recurrente en el Estado de México

El despojo de inmuebles es una problemática persistente en municipios conurbados del Valle de México. Cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalan que, mediante la “Operación Restitución”, se han asegurado más de 2 mil 500 propiedades vinculadas a este delito, logrando devolver la mayoría a sus legítimos dueños y mil 396 inmuebles ya fueron devueltos a quienes demostraron legalmente ser sus propietarios.

Para muchas personas que enfrentan la pérdida de sus hogares, la mediación jurídica y el ejemplo del caso de doña Carlota se han convertido en una vía de apoyo para exigir la devolución de su patrimonio por los causes legales.

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