Expropian terrenos en Atenco para construir hospital general de 60 camas

Se publicó en el Diario Oficial la expropiación. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno Federal expropió 2.7 hectáreas del ejido Atenco, Estado de México, para construir y equipar un Hospital General de 60 camas a cargo de IMSS-BIENESTAR, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La indemnización por los terrenos quedó establecida en 31 millones 688 mil pesos, de acuerdo con el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

¿Qué pasará con los terrenos expropiados?

La superficie corresponde a terrenos de uso parcelado. El decreto establece que serán destinados a la construcción y equipamiento del Hospital General de Atenco de 60 camas.

El proyecto fue solicitado por IMSS-BIENESTAR en septiembre de 2024. En ese momento se pidió la expropiación de 2.7 hectáreas. Después de los trabajos técnicos, la superficie definitiva quedó en 02-70-39.467 hectáreas.

El Gobierno Federal señala que la ocupación definitiva de los terrenos quedará sujeta al pago de la indemnización correspondiente. La Sedatu ejecutará el decreto una vez que IMSS-BIENESTAR acredite dicho pago.

Atenco y San Salvador Atenco: ¿es el mismo ejido?

Sí. El propio decreto señala que se trata del mismo núcleo agrario, aunque ha tenido distintas denominaciones en documentos oficiales.

El antecedente más antiguo citado en el decreto es una resolución presidencial publicada el 21 de febrero de 1920, mediante la cual se dotó al pueblo de Atenco de 245 hectáreas.

En 1929, otra resolución amplió el ejido de San Salvador Atenco con mil 535 hectáreas. Años después, una resolución publicada el 17 de febrero de 1988 dividió el poblado de San Salvador Atenco y su anexo, la colonia Francisco I. Madero.

El decreto actual explica que el nombre oficial registrado en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional es “Atenco”, mientras que “San Salvador Atenco” aparece como otro nombre.

La resolución de 1988 también da cuenta de que el ejido ya había tenido afectaciones por expropiaciones en 1971, 1980, 1987 y 1990. En conjunto, esas cuatro expropiaciones sumaron poco más de 32 hectáreas.

Resoluciones sobre Atenco

Núm. Resolución Presidencial Publicación en el DOF Acción Superficie (hectáreas) 1 6 de noviembre de 1971 8 de febrero de 1972 Expropiación 6-22-23 2 23 de abril de 1980 21 de julio de 1980 Expropiación 7-90-54 3 26 de noviembre de 1987 22 de diciembre de 1987 Expropiación 0-19-60.05 4 19 de diciembre de 1990 21 de diciembre de 1990 Expropiación 18-02-74.42

Fuente: Diario Oficial de la Federación

¿Cuándo se publicó el decreto?

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de septiembre de 2026 y entró en vigor ese mismo día.

Fuente: Diario Oficial de la Federación y resolución presidencial de división del ejido publicada el 17 de febrero de 1988.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.