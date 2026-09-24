¿Hay clases el 2 de octubre de 2026? Esto dice el calendario de la SEP

Calendario Oficial de la SEP y 2 de octubre. Foto: Cuartoscuro

La cercanía del 2 de octubre de 2026 ha provocado que muchos estudiantes, padres de familia y docentes se pregunten si habrá suspensión de clases por la conmemoración de los hechos de Tlatelolco de 1968.

Sin embargo, la respuesta es clara: sí hay clases el 2 de octubre de 2026, ya que la fecha no aparece como día de suspensión oficial dentro del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027.

¿Habrá clases el 2 de octubre de 2026?

Sí. Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir normalmente a clases el viernes 2 de octubre, ya que la fecha no está contemplada como día inhábil en el calendario oficial de educación básica.

Lo mismo ocurre para gran parte de los estudiantes de educación media superior, pues la conmemoración del 2 de octubre no forma parte de las suspensiones obligatorias establecidas por la SEP para el actual ciclo escolar.

Aunque algunas instituciones pueden realizar actividades conmemorativas o reflexiones históricas relacionadas con el movimiento estudiantil de 1968, eso no implica la cancelación general de clases.

¿Cuáles son los días de descanso oficiales del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la SEP, las suspensiones de labores docentes para educación básica durante el ciclo 2026-2027 son:

16 de septiembre de 2026 , por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

, por el aniversario del inicio de la Independencia de México. 2 de noviembre de 2026 , por el Día de Muertos.

, por el Día de Muertos. 16 de noviembre de 2026 , por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

, por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre. 25 de diciembre de 2026 , por Navidad.

, por Navidad. 1 de enero de 2027 , por Año Nuevo.

, por Año Nuevo. 6 de enero de 2027 , por el Día de Reyes.

, por el Día de Reyes. 1 de febrero de 2027 , por el Día de la Constitución Mexicana, que se conmemora el 5 de febrero.

, por el Día de la Constitución Mexicana, que se conmemora el 5 de febrero. 15 de marzo de 2027 , por el Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo.

, por el Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo. 5 de mayo de 2027, por el aniversario de la Batalla de Puebla.

Además, los estudiantes no asisten a clases durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar programadas para los últimos viernes de diversos meses.

¿Cuál es el próximo día sin clases?

Tras el 2 de octubre, el siguiente día sin actividades escolares para los alumnos será el viernes 30 de octubre de 2026, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Posteriormente llegará una suspensión oficial por el Día de Muertos, el 2 de noviembre de 2026, que sí aparece marcada como día de descanso en el calendario de la SEP.

¿Cuándo son las próximas vacaciones?

El primer periodo vacacional del ciclo escolar será el de invierno.

Las vacaciones están programadas del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el receso de primavera se realizará del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Por ello, quienes esperaban un puente o suspensión por el 2 de octubre deberán tomar en cuenta que la SEP mantiene actividades normales para esa fecha y que el próximo descanso llegará hasta finales de octubre.

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