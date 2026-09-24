El musical de Buena Vista Social Club llega a México: “Los sueños no tienen fecha de caducidad”

El musical Buena Vista Social Club llega a México Foto: Uno TV

El musical de Broadway Buena Vista Social Club llegará al Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México, a partir del próximo 12 de noviembre, con una puesta en escena que celebra la música cubana a través de la vida de los músicos que dieron forma al legendario álbum ganador del Grammy.

Con una producción encabezada por OCESA, la obra se convertirá en la primera producción de esta historia que se realiza fuera de Estados Unidos, un montaje que busca conectar con el público mexicano y las nuevas generaciones.

Durante la presentación del elenco, Víctor Varona aprovechó para hablar sobre la conexión personal que tiene con ambas culturas y lo que representa poder mostrarlas arriba del escenario.

“Poder representar mis dos culturas en mi país creo que es una oportunidad única. Creo que es un gran momento para poder contar esta historia y que las nuevas generaciones se enamoren de esta música” mencionó durante la conferencia de prensa.

Una música que se queda para toda la vida

Otro de los actores que formarán parte del musical es Héctor Sandarti, quien dará vida a Compay Segundo. El actor recordó cómo no logró conectar con la música de Buena Vista Social Club en un inicio, pero ahora forma parte de su historia.

“Es esa música que la escuchas una vez, otra vez y otra vez y se te va metiendo en el alma inevitablemente y para toda la vida.” comentó.

Sandarti aseguró que su participación en la puesta en escena es una “diosidencia”, lo que describe como una coincidencia causada por Dios, el universo o el destino.

“Se convirtió en un disco obligado en las reuniones de mi casa, al día de hoy es parte importante, son el soundtrack de mi vida y el que hoy esté aquí con este elenco, con esta productora, con esta gran producción de OCESA haciendo esta obra, me hace extremadamente feliz.” confesó a los asisitentes.

Mariana Dávila también destacó lo que la historia de estos músicos representa: “Habla de nuevos comienzos, de no abandonar las pasiones, de disfrutar, de hacer equipo con los compañeros artistas.”

Una idea que también comparte Analy, quien complementa los comentarios de Mariana al hablar del mensaje que buscan dejar entre el público: “Yo creo que la frase con la que se pueden ir a casa inspiradora es que los sueños no tienen fecha de caducidad desde la perspectiva que quieras. Mucha vida y mucho corazón. Eso.”

La venta de boletos comenzará el 30 de septiembre para tarjetahabientes HSBC Premier de crédito y débito, mientras que el 1 de octubre estará disponible para todas las tarjetas HSBC de crédito y débito. La venta general iniciará el 2 de octubre y el estreno se realizará el 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes.

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