Pago extra del Inapam: ¿quiénes podrán recibir un depósito adicional en su cuenta?

Vinculación Productiva del Inapam. Foto: Getty Images

Las personas adultas mayores que participan en el programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a oportunidades laborales con empresas que forman parte de este esquema.

Sin embargo, el aguinaldo no es un pago extra otorgado directamente por el Inapam. Cuando existe una relación laboral formal, esta prestación corresponde al empleador y su monto depende de las condiciones laborales de cada persona. A continuación, en Uno TV te explicamos cómo funciona la Vinculación Productiva y qué debes considerar sobre el aguinaldo.

¿Quiénes pueden recibir un extra en su pago?

Las personas de 60 años o más que se incorporan a una oportunidad laboral mediante la Vinculación Productiva pueden recibir las prestaciones que correspondan de acuerdo con el tipo de contratación y las condiciones establecidas por la empresa.

En el caso del aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario, cuando hayan laborado durante un año completo.

Si la persona trabajó menos de un año, el pago correspondiente se calcula de manera proporcional al tiempo laborado. Por ello, no existe un monto único de aguinaldo para quienes participan en Vinculación Productiva del Inapam. La cantidad depende del salario y del tiempo trabajado, entre otros factores.

Ejemplo de cálculo

Si una persona tiene un salario mensual de 9 mil 582 pesos y cumple con las condiciones para recibir 15 días de aguinaldo, el cálculo aproximado sería:

Salario mensual: 9,582 pesos

Salario diario aproximado: 319.40 pesos

Aguinaldo de 15 días: 4,791 pesos

Este ejemplo únicamente muestra cómo se calcularía la prestación con ese salario; no significa que todas las personas vinculadas al programa reciban 9 mil 582 pesos mensuales ni que tengan garantizado ese monto de aguinaldo.

¿Cómo funciona el programa Vinculación Productiva del Inapam?

El programa busca aprovechar la experiencia, habilidades y conocimientos de las personas adultas mayores mediante su vinculación con empresas que ofrecen oportunidades laborales.

El Inapam contempla distintas líneas de acción:

Capacitación al sector empresarial , para promover la inclusión laboral de personas adultas mayores.

, para promover la inclusión laboral de personas adultas mayores. Vinculación productiva , mediante empresas que buscan incorporar a personas de 60 años o más.

, mediante empresas que buscan incorporar a personas de 60 años o más. Sistema Voluntario de Empacador de Mercancías, dirigido a quienes desean realizar esta actividad de manera voluntaria y pueden recibir apoyos económicos, principalmente mediante propinas.

Las percepciones económicas dependen de la vacante, la empresa, la actividad y las condiciones de participación.

¿Cómo puedo aplicar al programa del Inapam?

Las personas interesadas en incorporarse a la Vinculación Productiva deben acudir a un módulo de atención del Inapam que ofrezca este servicio.

El proceso contempla la presentación de documentación y una entrevista con personal encargado de la vinculación, para identificar las opciones disponibles de acuerdo con el perfil, intereses y disponibilidad de la persona solicitante.

Entre los requisitos generales se encuentra:

Tener 60 años o más .

. Contar con la credencial del Inapam .

. Presentar una identificación oficial vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales que pueda establecer la empresa.

Una vez identificada una oportunidad laboral, la persona puede participar en el proceso de selección correspondiente. Es importante revisar las condiciones específicas de cada vacante antes de incorporarse, especialmente en lo relacionado con salario, prestaciones, horario y tipo de contratación.

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