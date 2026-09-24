Desmantelan otro narcolaboratorio en Nigeria ligado a cárteles mexicanos

Autoridades hallaron grandes cantidades de precursores químicos. Foto: AFP

La operación antidrogas en Nigeria sigue avanzando, pues las autoridades locales dieron a conocer la detención de dos hombres por presuntamente dirigir un laboratorio de metanfetamina. La acción forma parte del operativo contra redes de narcotráfico en el país africano que, de acuerdo con información oficial, tiene vínculos con cárteles mexicanos.

África occidental se ha consolidado en los últimos años como una plataforma clave para el tránsito de drogas procedente de Sudamérica con destino a Europa.

¿Cuántos narcolaboratorios se han desmantelado en Nigeria?

Este es el cuarto desmantelamiento, desde mayo, de una instalación de producción de metanfetamina a gran escala en Nigeria, lo que alimenta los temores de que los cárteles mexicanos estén tejiendo redes en el país más poblado de África para fabricar y exportar esta droga.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, los cárteles mexicanos están estableciendo operaciones en distintas zonas de África, en particular en Sudáfrica y Nigeria, para satisfacer la demanda de drogas en Europa, el sudeste asiático y Oceanía.

Van cuatro narcolaboratorios desmantelados en Nigeria. Foto: AFP

¿Quiénes son los detenidos y por qué los ligan con cárteles mexicanos?

La Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas (NDLEA) señaló en un comunicado que Chukwu Obumneme Christopher, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, de 60, operaban el laboratorio junto con un hombre identificado como Rodríguez Villanueva, descrito como un “conocido miembro de un cártel mexicano de la droga“.

La NDLEA indicó que en el laboratorio improvisado, ubicado en la ciudad de Obeagu, en el distrito de Awgu, en el estado sureoriental de Enugu, fueron halladas grandes cantidades de precursores químicos.

El juicio contra los dos sospechosos, que ya declararon ante un tribunal, comenzará el 21 de octubre.

Rodríguez Villanueva abandonó Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades.

Al menos cinco mexicanos han sido detenidos en Nigeria desde mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetamina, declaró Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA.

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