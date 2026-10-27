Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI: ¿quiénes podrían acompañarlo?

El anuncio se dio durante el Monday Night Football. Foto: AFP

Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

Apple Music confirmó la participación del rapero, ganador de 25 premios Grammy, con una publicación en su cuenta de X durante la noche de este lunes.

“El GOAT ha salido de la bolsa”, se lee en el mensaje de la compañía.

Asimismo, el anuncio se dio durante el Monday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL.

Jay-Z se presentará luego del espectáculo de Bad Bunny, cuya presentación se viralizó por su celebración a la cultura latina en medio de la tensión por la política migratoria del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué artistas podrían acompañar a Jay-Z en el Super Bowl LXI?

Una de las principales incógnitas es si Jay-Z compartirá el escenario con otros músicos. Entre los nombres que podrían generar expectativa está el de su esposa, Beyoncé, quien encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVII y participó como invitada especial en el Super Bowl 50.

También podrían surgir especulaciones sobre Dr. Dre y Snoop Dogg, quienes actuaron en el medio tiempo del Super Bowl LVI, celebrado en el SoFi Stadium, y acompañaron a Jay-Z durante sus conciertos JAY-Z30 en octubre. Por ahora, no se ha confirmado la participación de ninguno de estos artistas en el espectáculo de 2027.

Jay-Z celebró dos aniversarios de su discografía

Los conciertos JAY-Z30, realizados los pasados 23 y 24 de octubre en el SoFi Stadium, celebraron los 30 años de “Reasonable Doubt” y 25 años de “The Blueprint”, álbumes destacados en la discografía del músico.

Además de Dr. Dre y Snoop Dogg, las presentaciones contaron con invitados especiales como Blue Ivy Carter, John Legend, DJ Khaled y Too Short.

Roc Nation, la compañía de Jay-Z que produce el medio tiempo del Super Bowl

Cabe mencionar que Jay-Z fundó Roc Nation en 2008 y, desde 2019, la compañía mantiene una alianza con la NFL para producir el show de medio tiempo del Super Bowl.

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