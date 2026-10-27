Sheinbaum presenta primer Concurso Nacional de Coros Escolares; invita a participar en el Zócalo

Sheinbaum invita a coros escolares a cantar en el Zócalo en 2027. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el primer Concurso Nacional de Coros Escolares, una iniciativa que busca impulsar la música y la expresión artística entre niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de México.

Durante el anuncio, realizado este lunes 26 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria expresó su deseo de que cada plantel público del país cuente con al menos un coro e invitó a quienes participen en el certamen a presentarse el próximo 28 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“La música, el arte, transforma la vida de las niñas, de los niños, de las personas. Y mi sueño es que cada escuela del país, cada escuela pública, tenga al menos un coro”, señaló Sheinbaum.

¿Cuáles son las categorías del Concurso Nacional de Coros Escolares?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la primera edición del concurso tendrá tres categorías:

Primaria.

Secundaria.

Lengua de Señas Mexicana (LSM).

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la competencia se desarrollará en distintas etapas. La fase estatal se realizará durante noviembre y diciembre de 2026, mientras que la regional tendrá lugar en enero y febrero de 2027.

La convocatoria busca fomentar la participación de estudiantes y promover la música como parte de su formación educativa y artística.

Sheinbaum pide impulsar la música mexicana en las escuelas

La presidenta hizo un llamado a maestras y maestros para que promuevan la música mexicana y las actividades artísticas en los planteles educativos.

Sheinbaum destacó que cantar y expresarse mediante el arte debe estar al alcance de todas las niñas y los niños, y subrayó su intención de que las escuelas públicas cuenten con espacios para desarrollar estas actividades.

Sheinbaum invita a coros escolares a cantar en el Zócalo en 2027. Foto: Uno TV

Por su parte, Mario Delgado afirmó que la participación en un coro contribuye al desarrollo de habilidades individuales y colectivas. Explicó que las niñas y los niños aprenden a escuchar, respetar turnos, apoyar a sus compañeros y comprender que los resultados dependen del trabajo en equipo.

El titular de la SEP agregó que estas experiencias no sólo ayudan a formar cantantes, sino que también promueven la convivencia y la capacidad de compartir con otras personas.

Cultura destaca el acceso a la creación artística

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el concurso contribuye al derecho a la educación y a la creación artística. También mencionó otras iniciativas culturales, como los Semilleros Creativos, las casas de canto conocidas como Cuicacallis, presentes en 24 entidades del país, y la Fiesta de las Culturas Comunitarias, cuya segunda edición se realizará en noviembre.

Durante la presentación participaron agrupaciones escolares de distintas entidades, entre ellas coros de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de las primarias Benito Juárez y General Pedro María Anaya, de Hidalgo.

También se presentaron estudiantes de las secundarias Profesor Roberto Ruiz Llanos, del Estado de México; Licenciado Miguel González Avelar, de Durango, y Vicente Guerrero, de Puebla, además de coros y orquestas infantiles y juveniles de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Con este concurso, el Gobierno de México busca ampliar la participación de estudiantes en actividades musicales y fortalecer la presencia del arte en las escuelas públicas.

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