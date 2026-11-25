Asteroide golpeado por la NASA Foto: AFP

Hace cuatro años se llevó a cabo una prueba de defensa planetaria en la que la nave DART de la NASA se estrelló contra el asteroide Dimorphos. Ahora, la Agencia Espacial Europea (ESA) comparte este miércoles 25 de noviembre las consecuencias del impacto.

Fue a través de la sonda espacial Hera, que viajó hasta acercarse a unos 30 kilómetros del asteroide, que se obtuvieron las primeras imágenes, en las que se muestra cómo uno de sus lados se aplastó, dejando un cráter con estructuras inusuales en su interior.

“Hemos cambiado la apariencia de Dimorphos, hemos cambiado la forma en que se mueve, y hemos observado por primera vez una multitud de nuevos compañeros en este sistema con los que no contábamos”, resume Naomi Murdoch, planetóloga en el Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio (ISAE-SUPAERO) de la ciudad francesa de Toulouse, en declaraciones a la AFP.

Asteroide Dimorphos Foto: AFP

¿Cómo quedó el asteroide Dimorphos?

La prueba de defensa planetaria consistía en impactar la superficie de Dimorphos, un pequeño cuerpo de solo 160 metros de diámetro que es la luna de un asteroide más grande llamado Didymos, esto para evaluar la posibilidad de desviar su trayectoria.

Pero para comprender las consecuencias del impacto y poder utilizar esta técnica en caso de que, en el futuro, un objeto amenazara con impactar el planeta, era necesario regresar para evaluar los resultados.

La misión Hera, lanzada en octubre de 2024, tenía ese objetivo y, tras dos años de viaje, logró acercarse al asteroide, cuyo periodo orbital se redujo en 33 minutos tras el impacto de DART.

En las imágenes se puede ver cómo el impacto aparentemente aplastó un lado de Dimorphos, dejando un cráter.

Asimismo, se dio a conocer que el impacto no solo cambió la órbita de Dimorphos, sino también su dinámica.

“Antes del impacto, Dimorphos se parecía a nuestra propia Luna. (…) Ahora, es muy caótico”, como un “barril que lanzas por una escalera y que se mueve en todas direcciones”, describe Sabina Raducan, planetóloga en el Instituto Internacional de Ciencias Espaciales (ISSI, Berna).

Otro de los hallazgos fue el descubrimiento de cientos de fragmentos de roca que se desplazan alrededor de ambos asteroides, cuyo tamaño va desde el de un balón de futbol hasta el de una lavadora.

¿Por qué la NASA impactó una nave contra un asteroide?

En 2022, la NASA estrelló deliberadamente la nave espacial DART contra Dimorphos y, aunque el asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra, el objetivo era comprobar si era posible modificar su trayectoria como parte de una estrategia de defensa planetaria.

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