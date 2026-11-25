Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar entró en sus últimos días de pago en noviembre, con lo cual, concluirán los depósitos de este 2026, debido a que las dispersiones son bimestrales.

Desde el día 3 de noviembre, iniciaron los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Las personas cuyo primer apellido inicie con las últimas letras del abecedario recibirán su apoyo durante la semana del 24 al 27 de noviembre, concluyendo así los pagos de la Pensión del Bienestar de este 2026.

¿Qué letras cobran del 25 al 27 de noviembre?

Miércoles 25 de noviembre: letra S.

Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cuándo se reanudan los pagos de la pensión?

Después de noviembre, es posible que los pagos de la Pensión del Bienestar se reanuden a partir del 5 de enero, conforme al ritmo de años anteriores.

La Secretaría del Bienestar todavía no publica el calendario oficial de dispersiones del 2027.

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar?

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Canales oficiales de la dependencia.

Línea de Bienestar, al 800 639 42 64

App del Banco del Bienestar

No es necesario retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito. Los recursos permanecen disponibles en la tarjeta y pueden utilizarse posteriormente.

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