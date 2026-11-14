Trump busca ampliar el poder presidencial en EE. UU. y reducir facultades de jueces

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca limitar nuevamente las facultades del Poder Judicial para frenar las decisiones de su Gobierno. Su administración presentó una apelación ante la Corte Suprema para restringir la capacidad de los jueces federales de suspender o anular regulaciones de las agencias del Gobierno, una medida que podría ampliar el margen de acción del Poder Ejecutivo.

El nuevo recurso forma parte de los esfuerzos de Trump para reducir los obstáculos legales a sus políticas, luego de que en 2025 la Corte Suprema limitara las órdenes judiciales de alcance nacional que impedían al Gobierno aplicar determinadas medidas. Ahora, la administración busca acotar otra herramienta que los tribunales han utilizado para detener acciones del Ejecutivo.

Trump busca limitar las decisiones de jueces contra agencias federales

La apelación presentada por el Departamento de Justicia plantea que los tribunales no deberían tener facultades para suspender una regulación de una agencia federal de manera general. En cambio, sostiene que las medidas judiciales deben beneficiar únicamente a las personas o entidades que presentaron la demanda.

El caso se relaciona con una impugnación de proveedores médicos de Texas contra normas federales que aplican una ley promulgada durante el primer mandato de Trump para limitar las facturas médicas inesperadas.

El litigio se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que establece las reglas de funcionamiento de las agencias federales y permite a los tribunales revisar sus decisiones. Bajo esta legislación, los jueces han tenido la facultad de declarar ilegales y anular regulaciones cuando consideran que incumplen la ley.

La Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el caso. Se espera que los magistrados consideren esa posibilidad a principios de 2027.

¿Qué cambiaría si la Corte Suprema respalda a Trump?

Una resolución favorable a la administración permitiría que las agencias federales mantuvieran vigentes sus regulaciones para la población en general, incluso cuando un juez las hubiera considerado ilegales, siempre que la decisión judicial solo protegiera a quienes presentaron la demanda.

Esto significa que una norma cuestionada podría seguir aplicándose a personas y organizaciones que no participaron en el litigio, potencialmente durante años mientras continúa el proceso judicial.

Aditya Bamzai, especialista en derecho administrativo de la Universidad de Virginia, explicó que un fallo de ese tipo daría al Gobierno mayor margen para mantener sus políticas mientras enfrenta impugnaciones legales.

El experto señaló que el resultado podría traducirse en una mayor flexibilidad para el Poder Ejecutivo, aunque sus consecuencias también dependerían de las políticas de cada administración.

La Corte Suprema ya había limitado el alcance de los jueces en 2025

En junio de 2025, la Corte Suprema restringió las llamadas órdenes judiciales universales, mediante las cuales un juez podía impedir que el Gobierno aplicara una política en todo el país, incluso a personas que no habían presentado una demanda.

Estas resoluciones habían sido utilizadas en distintos procesos contra las medidas de Trump, incluidos casos en los que se alegaban posibles violaciones a la Constitución.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump y sus aliados han cuestionado a jueces que han frenado sus políticas. La nueva apelación busca reducir otra vía mediante la cual el Poder Judicial puede intervenir en las decisiones de las agencias federales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.