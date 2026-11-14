Se normalizan vuelos del AICM hacia EE. UU. tras restricciones temporales

AICM reanuda vuelos tras paro en EE. UU. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este sábado 14 de noviembre que los vuelos hacia ciudades de Estados Unidos se regularizan, luego de las restricciones temporales que provocaron cancelaciones y retrasos durante el viernes.

A través de sus canales oficiales, el aeropuerto capitalino anunció el restablecimiento de las operaciones y recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos.

La actualización ocurre después de que las autoridades aeronáuticas estadounidenses levantaron las restricciones impuestas por problemas en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo.

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Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan.



Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026

¿Cuántos vuelos y pasajeros resultaron afectados en el AICM?

De acuerdo con el último balance difundido por el AICM, con corte a las 22:00 horas del viernes 13 de noviembre, las restricciones dejaron:

73 vuelos afectados , entre llegadas y salidas

, entre llegadas y salidas 44 vuelos cancelados

29 vuelos demorados

10 mil 293 pasajeros afectados

La cifra superó las 70 operaciones que inicialmente se estimaba que podrían registrar modificaciones.

El aeropuerto informó que mantendría la coordinación con las autoridades y las aerolíneas para atender las afectaciones y contribuir al restablecimiento de los servicios.

¿Por qué se suspendieron los vuelos hacia Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el viernes 13 de noviembre una suspensión temporal de despegues debido a fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo.

La medida tuvo repercusiones en vuelos nacionales e internacionales, incluidos los programados desde aeropuertos mexicanos hacia ciudades estadounidenses.

Ante esta situación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) instruyó que las aeronaves con destino a Estados Unidos permanecieran en tierra hasta recibir autorización para reanudar sus operaciones.

Posteriormente, la FAA informó sobre el levantamiento de las restricciones, lo que permitió iniciar el restablecimiento de los vuelos.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos hacia EE. UU.?

Aunque el AICM reportó la regularización de sus operaciones, recomendó a quienes tengan viajes programados hacia Estados Unidos mantenerse atentos a cualquier actualización.

La principal recomendación es verificar directamente con la aerolínea el estatus del vuelo, debido a que las afectaciones del viernes podrían haber ocasionado modificaciones en los itinerarios.

Los pasajeros también deben consultar los canales oficiales del aeropuerto y de las compañías aéreas para conocer posibles cambios en los horarios de salida y llegada.

La regularización anunciada por el AICM no significa necesariamente que todos los vuelos previamente cancelados hayan sido reprogramados o que todos los pasajeros afectados hayan llegado a sus destinos.

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