Cae en Guadalajara el “Raptor”, presunto operador regional del CJNG en Colima y Jalisco
El detenido tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que fue detenido en Guadalajara, Jalisco, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”.
La captura se realizó en un operativo conjunto de fuerzas federales y la Policía de Tlaquepaque, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Las autoridades lo identifican como presunto jefe operativo regional con presencia en Colima y Jalisco.
El “Raptor” operaba en municipios de Colima
De acuerdo con reportes de inteligencia, Giancarlo “N” era considerado un generador de violencia de segundo nivel y encabezaba una célula criminal con presencia principalmente en Colima.
Entre sus zonas de operación se encuentran Manzanillo, particularmente la delegación Santiago, la capital Colima y Villa de Álvarez.
Los reportes consultados señalan que presuntamente dirigía esta célula junto con otros altos mandos del CJNG. Entre las actividades atribuidas al grupo están el narcomenudeo, el halconeo y la ejecución de actos violentos en la región.
Operativo para detener al presunto operador del CJNG
La operación fue encabezada por personal de la Semar y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades de Colima y federales, así como de la Policía de Tlaquepaque.
Según el comunicado, labores de inteligencia permitieron ubicar y detener a Giancarlo “N” sin realizar disparos. Las autoridades señalaron que su captura representa un golpe a la estructura de mando y a las capacidades operativas del grupo delictivo.
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