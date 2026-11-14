Cae en Guadalajara el “Raptor”, presunto operador regional del CJNG en Colima y Jalisco

El detenido tiene orden de aprehensión. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) informó que fue detenido en Guadalajara, Jalisco, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”.

La captura se realizó en un operativo conjunto de fuerzas federales y la Policía de Tlaquepaque, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Las autoridades lo identifican como presunto jefe operativo regional con presencia en Colima y Jalisco.

En una operación encabezada por personal de @SEMAR_mx @FGR_AIC en coordinación con @SSPC_COLIMA, @SSPCMexico, @FGRMexico y Policía de Tlaquepaque se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, identificado como generador de violencia de segundo… pic.twitter.com/ouoRWF4ZRe — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2026

El “Raptor” operaba en municipios de Colima

De acuerdo con reportes de inteligencia, Giancarlo “N” era considerado un generador de violencia de segundo nivel y encabezaba una célula criminal con presencia principalmente en Colima.

Entre sus zonas de operación se encuentran Manzanillo, particularmente la delegación Santiago, la capital Colima y Villa de Álvarez.

Los reportes consultados señalan que presuntamente dirigía esta célula junto con otros altos mandos del CJNG. Entre las actividades atribuidas al grupo están el narcomenudeo, el halconeo y la ejecución de actos violentos en la región.

Operativo para detener al presunto operador del CJNG

La operación fue encabezada por personal de la Semar y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades de Colima y federales, así como de la Policía de Tlaquepaque.

Según el comunicado, labores de inteligencia permitieron ubicar y detener a Giancarlo “N” sin realizar disparos. Las autoridades señalaron que su captura representa un golpe a la estructura de mando y a las capacidades operativas del grupo delictivo.

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