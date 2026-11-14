EE. UU. reanuda vuelos; viajeros aún enfrentarán retrasos y cancelaciones

Vuelos en Estados Unidos reanudan operación. Foto: Reuters

Estados Unidos reanudó sus operaciones aéreas este sábado 14 de noviembre, luego de la suspensión de despegues y las restricciones ordenadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) el viernes 13, debido a una falla en los sistemas de comunicación de los centros de control de tránsito aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los vuelos comenzaron a regresar paulatinamente a la normalidad y aseguró que es seguro volar. Sin embargo, advirtió que los pasajeros todavía enfrentarán retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reorganizan sus itinerarios, aviones y tripulaciones.

Aerolíneas reubican aviones y tripulaciones tras suspensión de vuelos

Duffy explicó que las autoridades mantienen coordinación con las aerolíneas para acelerar la recuperación de las operaciones, luego de que la suspensión dejara aeronaves y personal fuera de posición.

Por ello, aunque los aviones ya comenzaron a despegar, los ajustes en los itinerarios continuarán mientras las compañías aéreas trasladan sus equipos y tripulaciones a los lugares donde se necesitan.

El funcionario señaló que la prioridad es que los viajeros puedan llegar sanos y salvos a sus destinos y regresar con sus familias lo antes posible.

Piden consultar el estatus de los vuelos en Estados Unidos

Ante las afectaciones, el secretario de Transporte recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.

También pidió consultar el portal oficial de la FAA, nasstatus.faa.gov, donde se publican actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones de los aeropuertos.

Duffy anunció que las autoridades ofrecerían una conferencia de prensa a las 10:30 horas, tiempo del este de Estados Unidos, para compartir información adicional sobre la recuperación del servicio.

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