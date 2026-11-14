Estados Unidos acumula más de 4 mil cancelaciones y más 2 mil retrasos de vuelos tras suspensión total

Miles de vuelos se vieron afectados en EE. UU. Foto. Reuters

La suspensión total de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dejó miles de afectaciones en el transporte aéreo. Hasta este sábado, se contabilizaban 4 mil 530 cancelaciones y 2 mil 785 retrasos en vuelos dentro, hacia o desde ese país, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware.

Aunque las operaciones aéreas comenzaron a reanudarse después de que la autoridad levantó la restricción, las aerolíneas todavía enfrentan ajustes en sus itinerarios para recuperar sus servicios y reubicar aeronaves y tripulaciones.

Más de 4 mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos

El balance de FlightAware registra 4 mil 530 vuelos cancelados y 2 mil 785 con retrasos durante este sábado. Las cifras incluyen operaciones dentro de Estados Unidos, así como vuelos con destino o procedencia de ese país.

Las afectaciones se produjeron después de que la FAA ordenó detener las salidas de vuelos debido a una falla en los sistemas de comunicación que afectó a centros de control de tráfico aéreo.

Operaciones se reanudan, pero persisten las afectaciones

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que las operaciones comenzaron a normalizarse gradualmente, con aeronaves que ya podían desplazarse hacia las pistas y despegar.

Sin embargo, advirtió que los retrasos y las cancelaciones continuarían mientras las aerolíneas reorganizaban sus horarios y reposicionaban aviones y tripulaciones. Por ello, pidió a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos directamente con las compañías aéreas.

¿Dónde consultar el estatus de los vuelos?

Los pasajeros pueden revisar posibles cambios en sus itinerarios a través de los canales oficiales de cada aerolínea. También pueden consultar el seguimiento de vuelos y las afectaciones registradas en el sitio de FlightAware, así como las actualizaciones de la FAA en nasstatus.faa.gov.

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