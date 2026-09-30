Incendio en Tultepec alarma a vecinos; llamas superan los 10 metros de altura

Incendio en Tultepec moviliza a bomberos. Foto: Getty

Un fuerte incendio se registró en Tultepec, Estado de México, cerca del fraccionamiento Hacienda del Jardín. Las llamas superaron los 10 metros de altura y generaron una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros a la redonda.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Matamoros, entre Hacienda del Jardín y la colonia El Arenal, donde se incendiaron tubos de polietileno que permanecían apilados en la zona.

Vecinos ayudan a contener el incendio

La emergencia provocó la movilización de bomberos y servicios de emergencia, mientras vecinos de Hacienda del Jardín apoyaron con agua para tratar de evitar que las llamas alcanzaran sus viviendas.

De acuerdo con reportes en el lugar, el material incendiado corresponde a tubos que habían sido donados por particulares para realizar trabajos de entubamiento de una zanja.

Incendio genera columna de humo

El incendio generó una intensa columna de humo negro, visible a distancia, mientras los cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego.

Hasta el momento, la información disponible no reporta personas lesionadas ni confirma las causas que originaron el incendio.

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