Alerta por dengue en Florida: revisa estos lugares de tu casa donde se esconden los criaderos

Mosquito de dengue. Foto: Shutterstock.

Un plato con agua debajo de una maceta. El juguete que quedó boca arriba después de la lluvia. Incluso el recipiente donde bebe tu perro. El mosquito que transmite el dengue no necesita un pantano para reproducirse: una pequeña cantidad de agua acumulada alrededor de tu casa puede ser suficiente. Y en Florida, donde se han registrado casos de transmisión local durante 2026, revisar el patio se ha convertido en algo más que una tarea de limpieza.

El mosquito Aedes aegypti, uno de los principales transmisores del dengue, está especialmente adaptado a vivir cerca de las personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que puede poner sus huevos en recipientes pequeños que contienen agua y encontrarse tanto dentro como fuera de las viviendas.

¿Dónde pueden reproducirse los mosquitos del dengue en tu casa?

Aquí está la parte que puede sorprenderte: no busques únicamente charcos grandes.

El Departamento de Salud de Florida pide a los residentes aplicar la estrategia “Drain and Cover”, es decir, eliminar el agua acumulada y mantener cubiertos los recipientes que puedan llenarse. Entre los lugares que recomienda revisar están botes de basura, cubetas, cubiertas de piscinas, hieleras, juguetes y macetas.

Haz un recorrido por tu casa y presta especial atención a:

Platos de macetas y floreros

Cubetas y recipientes abandonados

Juguetes infantiles dejados en el patio

Bebederos de mascotas y aves

Neumáticos viejos

Canaletas donde el agua no drena correctamente

Cubiertas de piscinas y lonas que forman pequeños depósitos

Botes de basura y otros recipientes abiertos

No hace falta mucha agua. Los CDC explican que tazas, floreros, llantas, barriles y otros recipientes pueden convertirse en auténticas “guarderías” para estos insectos.

¿Cada cuánto debes eliminar el agua estancada?

Una vez por semana como mínimo.

Y no basta siempre con vaciar el recipiente.

Los CDC recomiendan vaciar y frotar, voltear, cubrir o desechar semanalmente los objetos capaces de retener agua. Hay una razón: los huevos de los mosquitos Aedes pueden adherirse a las paredes internas de los recipientes y resistir periodos secos durante meses. Cuando vuelve el agua, pueden eclosionar.

Eso cambia bastante la manera de limpiar. Si únicamente tiras el agua de una maceta y vuelves a colocarla en el mismo sitio, podrías no haber eliminado los huevos adheridos.

¿Qué lugares debes revisar dentro de casa?

El patio no es el único punto de atención.

Los mosquitos que entran a una vivienda pueden descansar en lugares oscuros y húmedos, como debajo del fregadero, baños, armarios, debajo de muebles o en el cuarto de lavado. También pueden poner huevos en recipientes con agua dentro del hogar.

Por eso conviene revisar floreros y platos de plantas interiores, además de mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

¿Por qué preocupa el dengue en Florida en 2026?

Florida está acostumbrada a convivir con mosquitos, pero el dengue merece una atención distinta cuando comienza a transmitirse localmente.

El Departamento de Salud de Florida confirmó este verano casos adquiridos dentro del estado. En Hillsborough County, por ejemplo, las autoridades contabilizaban 59 infecciones locales hasta el 4 de septiembre y describieron la situación como un aumento inusual.

El dengue se transmite principalmente cuando un mosquito Aedes infectado pica a una persona. Estos mosquitos, además, pueden picar durante el día y la noche, según los CDC.

La prevención, entonces, no empieza necesariamente con una fumigación espectacular. A veces comienza con algo muchísimo más cotidiano.

Sal al patio después de la lluvia. Mira dentro de esa cubeta que nadie utiliza, levanta los juguetes y revisa las macetas. Ese poquito de agua que parece inofensivo puede ser exactamente el lugar que necesita un mosquito para completar su ciclo de huevo a adulto en apenas 7 a 10 días.

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