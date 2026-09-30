Cuántas mujeres están condenadas a muerte en EE. UU. y cuándo fue la última ejecución

En California hay 17 mujeres con pena de muerte. Foto: Bangoland / Shutterstock

Este miércoles sería ejecutada Christa Pike en Tennessee, luego de 30 años en prisión. Sin embargo, una corte federal de apelaciones ordenó a última hora que se pausara la ejecución “hasta nuevo aviso”.

La mujer de 50 años permanece condenada por el asesinato de una compañera de clase, Colleen Slemmer, cometido en 1995. Tras frenar la ejecución, los jueces federales quieren revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron consideradas de manera completa antes de que fuera condenada a muerte.

Aunque la cifra es significativamente menor en mujeres que hombres, Christa Pike es una de las 45 condenadas a muerte en la actualidad en Estados Unidos, según datos del Death Penalty Information Center (DPIC).

El número incluye a mujeres que permanecen en los corredores de la muerte de distintos estados y cuyas sentencias capitales siguen vigentes. En California hay 17, siete en Texas y otras cinco en Alabama, muestra el mapa del DPIC.

En el caso de Christa Pike, es la única mujer de Tennessee que actualmente tiene una pena de muerte en su contra. De hecho, el estado no cumple una ejecución femenina desde hace más de 200 años. En 1820, Eve Martin fue llevada a la horca tras ser hallada culpable por complicidad en un homicidio.

¿Cuándo fue la última ejecución de una condenada a muerte en EE. UU.?

Para encontrar el último caso no hay que remontarse tan lejos: 3 de enero de 2023. Amber McLaughlin murió por inyección letal en Missouri tras ser declarada culpable del acecho, violación y asesinato en primer grado de su exnovia.

Antes de McLaughlin, la última mujer ejecutada había sido Lisa Montgomery, también por una inyección letal administrada por el gobierno federal, el 13 de enero de 2021. Había sido condenada por el secuestro y asesinato de Bobbie Jo Stinnett, ocurrido en Missouri.

Y antes de Montgomery, según el listado de ejecuciones del DPIC, la ejecución más reciente fue la de Kelly Renee Gissendane, el 30 de septiembre de 2025, en Georgia. Fue declarada culpable de orquestar y planificar el asesinato de su esposo, Douglas Gissendane, en 1997.

El mismo organismo señala que las mujeres constituyen alrededor del 2% de las personas condenadas a muerte y que su presencia en los pabellones de la muerte ha sido históricamente mucho menor que la de los hombres.

¿Qué hizo Christa Pike para ser condenada a muerte?

Según el expediente del caso, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, participaron en el brutal ataque, con tortura incluida, que provocó la muerte de Colleen Slemmer en enero de 1995.

Pike fue declarada culpable de homicidio en primer grado y recibió la pena de muerte. Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Con la orden de una corte federal de apelaciones para frenar la ejecución, existe una posibilidad para que Christa Pike no reciba la inyección letal.

El defensor federal adjunto, Stephen Ferrell, afirmó que la mujer sufrió abusos sexuales a los 11 y 17 años. También señaló que durante la etapa de sentencia los abogados no presentaron al jurado información que consideraba relevante sobre ese pasado ni argumentaron que su edad debía tomarse en cuenta.

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