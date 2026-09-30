Asesinan a balazos a mujer que viajaba abordo de su camioneta en Tecámac

Asesinan a mujer a balazos en Tecámac. Foto: Fernando Cruz

La mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026, fue atacada y asesinada a balazos una mujer cuando conducía su camioneta por calles del municipio de Tecámac, en el Estado de México (Edomex).

Mujer fue asesinada a balazos en Tecámac

Una mujer fue atacada y asesinada a balazos mientras conducía su camioneta sobre la avenida Valle San Miguel, en los límites de Urbi y Héroes Tecámac.

De acuerdo con los reportes, la mujer viajaba sola en su camioneta cuando sujetos abordo de motocicletas se le emparejaron y dispararon en su contra.

Colocan mensaje en la camioneta

Tras el ataque armado, reportan que uno de los sicarios descendió de una de las motocicletas y colocó una cartulina con un mensaje en el parabrisas de la camioneta de la mujer asesinada, para después huir del lugar.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Tecámac, quienes confirmaron que la mujer había fallecido a causa de haber recibido varios impactos fulminantes.

El lugar de los hechos quedó acordonado por autoridades locales, en espera de que llegaran los servicios periciales.

Por estos hechos, hasta el momento, no hay personas detenidas.

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