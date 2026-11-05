Recolectores de basura bloquearon por dos horas la autopista Chamapa-Lechería

Bloqueo en autopista. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Más de dos horas es el tiempo que trabajadores recolectores de basura bloquearon la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 10, en la salida de la caseta de Atizapán para exigir alto a los casos de abuso y extorsión por parte de policías municipales de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex).

🚨🚛 ¡CAOS VIAL EN EDOMEX! RECOLECTORES DE BASURA BLOQUEAN LA CHAMAPA-LECHERÍA POR PRESUNTAS EXTORSIONES



Trabajadores recolectores de basura bloquearon durante más de dos horas la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la caseta de Atizapán, para denunciar presuntos abusos y… pic.twitter.com/awntjOgBp0 — Uno TV (@UnoNoticias) November 5, 2026

Bloqueo en la autopista Chamapa-Lechería este jueves

Los trabajadores denunciaron a tres mandos policiales quienes en días anteriores intentaron extorsionarlos exigiéndoles cantidades de dinero para poder dejarlos trabajar.

El bloqueo se registró en dirección a La Venta lo que generó kilométricas filas vehiculares. Incluso se generaron afectaciones en el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Querétaro.

Liberan la autopista Chamapa-Lechería

Antes de las 11 de la mañana los recolectores de basura decidieron retirarse de manera voluntaria liberando la vialidad.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que se restableció la circulación a la altura del kilómetro 10 tras finalizar el bloqueo de los trabajadores de limpieza y el tramo ya opera con normalidad.

“Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes.Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución“, escribió Capufe en un mensaje emitido en redes sociales.

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