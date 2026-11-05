¿Quién es el juez mexicano acusado de recibir 2 millones de dólares para liberar a un presunto narcotraficante?

Luis Benítez fue detenido en Colombia. Foto: @USAO_LosAngeles

Luis Benítez Alcántara llevaba poco más de ocho años como juez federal, participó en casos como Pegasus y no figuró entre los candidatos de la elección judicial de 2025. Te diremos quién es este juez cuya extradicción solicitó Estados Unidos.

Un juez federal mexicano, un presunto narcotraficante canadiense y 2 millones de dólares. La investigación que ahora lleva Estados Unidos tiene un dato especialmente revelador: el mismo día en que presuntamente recibió el soborno, el juez ordenó liberar al acusado.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, detenido el pasado 1 de noviembre en Colombia y señalado por las autoridades estadounidenses de utilizar su cargo para favorecer a Andrew Clark, identificado como el segundo al mando de la organización criminal atribuida al exatleta olímpico Ryan Wedding.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves 5 de noviembre que solicitará su extradición. El juez enfrenta nueve cargos federales relacionados con haber ayudado presuntamente a un acusado a evadir la justicia.

Pero ¿quién es Benítez Alcántara? ¿Cómo llegó a ser juez federal y qué relación tiene con la elección judicial de 2025?

Luis Benítez Alcántara, a Mexican federal judge, was arrested in Colombia on Sunday on a nine-count U.S. grand jury indictment charging him with being an accessory after the fact for accepting a $2 million bribe in exchange for ordering the release of the second-in-command to… pic.twitter.com/DSLkcn0UTh — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 5, 2026

Dos millones de dólares y una liberación el mismo día

La historia comienza en octubre de 2024, cuando Andrew Clark fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por acusaciones de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio, presentadas en Estados Unidos.

Clark estaba relacionado con Ryan Wedding, un canadiense que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 como snowboarder y que, años después, fue señalado por el FBI como presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.

El caso de Clark llegó a manos de Benítez Alcántara, quien tenía a su cargo el procedimiento judicial relacionado con su extradición.

Según la acusación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios para conseguir su libertad.

De esa cantidad, 2 millones de dólares habrían sido destinados al juez.

La fecha que destaca en la investigación es el 24 de febrero de 2025.

Ese día, sostiene la Fiscalía estadounidense, Benítez Alcántara recibió el pago completo y concedió a Clark la libertad bajo fianza.

Sin embargo, la liberación duró poco. Días después, Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa su proceso penal.

¿Quién es Luis Benítez Alcántara y cuántos años llevaba como juez?

A diferencia de lo que podría suponerse por la reciente reforma judicial, Benítez Alcántara no llegó al cargo mediante las elecciones de 2025.

Su trayectoria comenzó mucho antes.

De acuerdo con su ficha biográfica del Consejo de la Judicatura Federal, estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de México entre 1996 y 1999. Posteriormente, cursó una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial, además de especialidades jurídicas.

Antes de convertirse en juez, ocupó distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, entre ellos, oficial judicial, actuario y secretario en juzgados y tribunales.

Su trayectoria en la carrera judicial incluye órganos federales de la Ciudad de México y Morelos, además de adscripciones como juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Reclusorio Sur de la capital del país.

En octubre de 2015 apareció entre los 24 ganadores de un concurso interno de oposición para jueces de Distrito especializados en el nuevo sistema penal acusatorio.

Su ficha oficial establece que comenzó a ejercer como juez de Distrito en octubre de 2018.

Es decir, cuando ocurrieron los hechos que hoy investiga Estados Unidos, llevaba más de seis años como juez federal. Para noviembre de 2026, habían transcurrido poco más de ocho años desde el inicio de sus funciones como juzgador.

Sin embargo, este periodo no permite establecer por sí solo si permaneció en funciones de manera ininterrumpida hasta el momento de su detención.

¿Participó Luis Benítez Alcántara en la elección judicial de 2025?

No aparece entre los candidatos. La revisión del listado definitivo de candidaturas a jueces de Distrito, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en marzo de 2025, no muestra a Luis Benítez Alcántara entre los participantes.

Su llegada al cargo fue anterior a la reforma constitucional que estableció la elección popular de jueces y magistrados.

Hay otro antecedente relevante. El 14 de junio de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el inicio del procedimiento de ratificación de once jueces de Distrito.

Benítez Alcántara aparecía en esa lista.

El procedimiento permitía presentar observaciones u objeciones sobre la permanencia de los juzgadores. Sin embargo, el documento consultado no establece el resultado final de su ratificación.

Por ello, su situación administrativa posterior a ese procedimiento requiere una confirmación oficial.

El juez también resolvió el caso Pegasus

Benítez Alcántara intervino en otros expedientes de alto perfil.

Uno de los más conocidos fue el proceso relacionado con el espionaje mediante el programa Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui.

En enero de 2024, el juez absolvió a Juan Carlos García Rivera, el único acusado en ese procedimiento penal, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no había acreditado suficientemente su responsabilidad.

En noviembre de 2025, un tribunal federal confirmó la absolución.

También participó en procedimientos vinculados con presuntas irregularidades en contrataciones públicas y otros asuntos penales de relevancia nacional.

Estos antecedentes documentan su actividad judicial, pero no constituyen evidencia de que aquellas resoluciones estuvieran relacionadas con los hechos que ahora investiga Estados Unidos.

¿Qué ocurrió con Ryan Wedding?

Wedding, señalado por las autoridades estadounidenses como dirigente de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, figuró entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

Fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos.

Actualmente permanece bajo custodia estadounidense mientras enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.

El juez mexicano no está acusado de haber ordenado la liberación de Wedding, sino de Andrew Clark, uno de sus principales presuntos colaboradores.

¿Qué sigue para el juez mexicano?

Benítez Alcántara permanece sujeto al procedimiento derivado de su detención en Colombia, mientras Estados Unidos prepara la solicitud de extradición.

Enfrenta nueve cargos por presuntamente haber auxiliado a una persona acusada de delitos federales para impedir o dificultar su detención, procesamiento o castigo.

De ser declarado culpable, podría recibir hasta 15 años de prisión por cada cargo, según el Departamento de Justicia.

Las acusaciones todavía deben probarse ante un tribunal y el juez conserva su presunción de inocencia.

El caso también abre interrogantes para las autoridades mexicanas. ¿Cuál es su situación actual dentro del Poder Judicial? ¿Concluyó su procedimiento de ratificación? ¿Se abrió alguna investigación en México por la decisión que permitió la liberación de Clark?

Por ahora, los hechos reportados establecen que un juzgador mexicano con años de trayectoria fue detenido en Colombia y enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntamente recibir un soborno millonario para favorecer a un integrante señalado de una organización internacional de narcotráfico.

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