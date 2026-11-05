Detienen a Luis Benítez Alcántara, juez mexicano, por presuntamente ayudar a la red de Ryan Wedding

El juez fue detenido por el FBI. Foto: Pexels/Justice.gov

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar a un presunto narcotraficante canadiense vinculado con la organización criminal de Ryan Wedding, exdeportista olímpico señalado por dirigir una red internacional de tráfico de cocaína.

El Departamento de Justicia estadounidense informó este jueves 5 de noviembre de 2026 que el juzgador, de 49 años, fue arrestado el domingo pasado. Ahora enfrenta nueve cargos relacionados con ayudar a un acusado a evadir la justicia.

Benítez Alcántara se desempeñó como juez de Distrito en la Ciudad de México y estuvo a cargo del procedimiento de extradición de Andrew Clark, identificado como el segundo al mando de Wedding.

The FBI and our partners have arrested Luis Benítez Alcántara, a Mexican judge who allegedly accepted bribes and used his position to aid former FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding and his associates.



Benítez Alcántara was a district judge in Mexico City who allegedly… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 5, 2026

¿Quién es Luis Benítez Alcántara, el juez mexicano detenido?

De acuerdo con su ficha curricular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Benítez Alcántara estuvo adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México entre 1996 y 1999.

También cursó una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial, así como especialidades en Derecho de Amparo y Justicia para Adolescentes.

Durante su carrera recibió capacitación en justicia penal, argumentación jurídica, valoración de pruebas, litigación oral y derechos humanos.

Su experiencia profesional estaba relacionada con procedimientos penales y decisiones judiciales sobre personas sujetas a procesos legales.

La ficha oficial, actualizada en mayo de 2024, no precisa cuándo dejó su cargo ni las circunstancias de su separación del Poder Judicial.

¿Cómo habría recibido 2 millones de dólares para liberar a un narcotraficante?

La acusación estadounidense señala que el caso comenzó el 8 de octubre de 2024, cuando autoridades mexicanas detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Andrew Clark.

El canadiense enfrentaba cargos en Estados Unidos por narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.

Tras su detención, quedó sujeto a un procedimiento de extradición que supervisaba Benítez Alcántara.

El 27 de noviembre de 2024, las autoridades estadounidenses solicitaron formalmente la extradición de Clark.

Sin embargo, entre noviembre de ese año y febrero de 2025, el presunto narcotraficante habría enviado aproximadamente 2 millones 750 mil dólares mediante intermediarios para conseguir su liberación.

Según los fiscales, durante ese periodo se negoció un pago de 2 millones de dólares en efectivo para el juez.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del dinero, Benítez Alcántara concedió una medida de libertad bajo fianza y ordenó liberar a Clark.

Días después, el canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa su proceso penal.

¿Qué relación tenía el juez con Ryan Wedding?

El vínculo señalado por las autoridades estadounidenses se estableció mediante Andrew Clark, considerado uno de los principales operadores de Ryan Wedding.

Wedding, exrepresentante de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es acusado de dirigir una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Según el FBI, la red trasladaba droga desde Colombia, pasando por México y California, hacia Canadá y otros puntos de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses estimaron que la organización generaba más de mil millones de dólares anuales y traficaba alrededor de 60 toneladas de cocaína al año.

El FBI también señaló presuntos vínculos de Wedding con el Cártel de Sinaloa.

No obstante, la acusación contra Benítez Alcántara se concentra en la presunta liberación irregular de Clark. Hasta ahora, no establece que el juez haya recibido directamente dinero de ese cártel.

Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y delitos violentos.

¿Qué cargos enfrenta Luis Benítez Alcántara en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia informó que el exjuzgador enfrenta nueve cargos por ayudar a un acusado a evadir su detención, juicio o castigo.

La acusación fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Central de California el 4 de septiembre de 2026.

Homeland Security Task Force investigation leads to Mexican federal judge’s arrest on U.S. charges of accepting $2 million bribe to free Canadian drug trafficker who was second-in-command to former Olympic snowboarder and notorious drug lord Ryan Wedding https://t.co/MPxg8qGhwX — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 5, 2026

Cada cargo contempla una pena máxima de 15 años de prisión, aunque una eventual condena dependerá del proceso judicial.

Estados Unidos solicitará su extradición desde Colombia para que comparezca ante la justicia estadounidense.

La investigación contó con la participación del FBI, autoridades policiales de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá y corporaciones colombianas.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido públicamente quiénes fueron todos los intermediarios del presunto soborno ni qué ocurrió con la totalidad del dinero utilizado para gestionar la liberación.

Benítez Alcántara permanece sujeto a un proceso penal y las acusaciones en su contra deberán probarse ante un tribunal.

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