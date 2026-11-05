Bebé de un año se intoxica con metanfetamina en Guadalajara

Bebé de un año se intoxica con metanfetamina. Foto: Cuartoscuro

Una bebé de un año de edad fue hospitalizada en Guadalajara, Jalisco, luego de sufrir una intoxicación por metanfetamina, sustancia cuya presencia fue confirmada mediante análisis médicos.

La menor fue ingresada inicialmente de emergencia a una clínica privada ubicada en la colonia Huerta Baeza, en el cruce de las calles Juan de Dios Robledo y Manuel Payno.

¿Cómo ocurrió la intoxicación de la bebé en Guadalajara?

La emergencia comenzó la noche del martes en la colonia San Juan Bosco, cuando la abuela de la pequeña detectó movimientos inusuales y cambios en su comportamiento.

Ante los síntomas, la mujer llevó a la niña a un centro médico de la avenida Juan de Dios Robledo, donde el personal realizó una valoración y confirmó la intoxicación por metanfetamina.

Tras conocer el resultado de los análisis, los médicos notificaron el caso a las autoridades para que se investigaran las circunstancias en las que la menor tuvo contacto con la droga.

En el cruce de la calle Juan de Dios Robledo y Manuel Payno, en Guadalajara al Hospital Santa Martha, una niña de dos años con una intoxicación con metanfetaminas (Cristal) fue llevaba por su abuela en brazos. Se desconoce si la sustancia fue ingerida de forma accidental o pic.twitter.com/EhzWXlrCPp — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) November 4, 2026

¿Qué se sabe sobre el posible contacto con la metanfetamina?

Entre los antecedentes del caso se encuentra que la bebé había convivido con su padre biológico horas antes de presentar los síntomas.

El hombre sería consumidor habitual de sustancias ilícitas y había visitado el domicilio de la menor.

A partir de este testimonio, una de las hipótesis es que la niña pudo haber tenido acceso accidental a la metanfetamina. Sin embargo, las autoridades no han determinado cómo ocurrió la exposición ni si la sustancia fue ingerida accidentalmente o administrada de manera directa.

Bebé continúa bajo atención médica

La prioridad es la atención de la menor, quien fue trasladada al Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS para continuar su tratamiento.

El caso también pone de manifiesto los riesgos de que niñas y niños tengan contacto con sustancias ilícitas dentro de sus entornos familiares, por lo que las autoridades deberán esclarecer cómo llegó la metanfetamina hasta la pequeña.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni de una conclusión oficial sobre las circunstancias de la intoxicación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.