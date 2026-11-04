Bloqueo de transportistas provoca caos vial en Tultitlán, Estado de México

Bloqueo de transportistas genera caos en Tultitlán. Edo Méx. Foto: Fernando Cruz

Un caos vehicular se registra esta noche en la zona centro de Tultitlán, Estado de México, debido a un bloqueo de transportistas que mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos del Boulevard Tultitlán.

La protesta es encabezada por operadores de vagonetas, taxis y camiones de pasajeros de la línea TUSSATT, quienes utilizaron el cierre de la vialidad como medida de presión para exigir mejores condiciones laborales.

El bloqueo ha provocado largas filas de vehículos en el centro del municipio y afectaciones importantes sobre la vía José López Portillo, donde automovilistas buscan rutas alternas para ingresar a Tultitlán.

¿Por qué transportistas bloquean el Boulevard Tultitlán?

De acuerdo con los propios manifestantes, representantes del gremio participan en una mesa de diálogo con autoridades municipales para presentar sus demandas.

Sin embargo, los transportistas advirtieron que no liberarán la vialidad hasta que el Ayuntamiento de Tultitlán firme su pliego petitorio.

El bloqueo suma más de tres horas, mientras las afectaciones viales continúan en aumento y la congestión se extiende a distintas calles de la cabecera municipal.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a la información sobre la liberación de las vialidades.

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