Sheinbaum amplía consulta de ley de derechos indígenas y afromexicanos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se ampliará el periodo de consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a petición de representantes de las comunidades originarias y afromexicanas.

Durante un diálogo con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, realizado en Palacio Nacional este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la mandataria señaló que la iniciativa no será presentada al Congreso de la Unión hasta que las comunidades consideren concluida la consulta.

“Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué temas buscan incorporar a la ley?

Sheinbaum explicó que la iniciativa debe considerar propuestas relacionadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y la propiedad comunal tradicional.

La ampliación del periodo de consulta fue solicitada por Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, quien entregó una propuesta de ley durante el encuentro.

La presidenta sostuvo que la consulta es necesaria porque la legislación debe surgir de los propios pueblos, en concordancia con el reconocimiento de su derecho a ser consultados.

Rosa María Hernández, del pueblo afromexicano de la región centro de Veracruz, agradeció la voluntad de la mandataria para reconocer los derechos de los pueblos afromexicanos.

La presidenta sostuvo que la consulta es necesaria porque la legislación debe surgir de los propios pueblos, en concordancia con el reconocimiento de su derecho a ser consultados.

¿Cuántas obras y recursos se han destinado a comunidades?

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), informó que entre 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos del FAISPIAM para realizar 52 mil 547 obras.

También reportó que los 22 Planes de Justicia beneficiaron a 2.6 millones de personas indígenas de 14 estados, con una inversión de 64 mil 523 millones de pesos.

Asimismo destacó la restitución de:

45 mil 794 hectáreas para el Pueblo Yaqui

6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara

5 mil 956 hectáreas para la comunidad Wixárika de Jalisco

569 hectáreas para el primer ejido Otom

También una meta de 400 caminos artesanales para este año.

Además, indicó que se han realizado 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo, en las que se recopilaron 2 mil 287 aportaciones para diseñar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

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