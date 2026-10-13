Leonardo DiCaprio llama la atención por su físico en Hawái, justo antes de la boda de la ex de Tobey Maguire

Leonardo DiCaprio estuvo con otras celebridades en Hawái. Foto: AFP | ilustrativa

Leonardo DiCaprio fue fotografiado mostrando su cuerpo en un día de playa en Hawái, al meterse al océano Pacífico junto a su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 28 años.

Su apariencia ha llamado la atención en las redes sociales debido a que el actor, de 51, compartió la jornada con varias figuras del espectáculo, entre ellas su amigo Tobey Maguire, Courteney Cox y Kate Hudson.

De acuerdo con información publicada por The Daily Mail, el encuentro ocurrió antes de la boda de Jennifer Meyer, exesposa de Maguire, quien mantiene una amistad cercana con DiCaprio.

More pics: Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti were spotted on a beach in Hawaii pic.twitter.com/qrX7AiBz5d — Leonardo DiCaprio Update (@dicapriooupdate) October 12, 2026

La reunión en la playa se produjo en los días previos a la ceremonia de Meyer con Geoff Ogunlesi. Entre los invitados a la boda estuvieron los hijos de Meyer y Maguire, Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, además de la hija recién nacida de Meyer y Ogunlesi.

Al enlace también acudieron el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez, así como la diseñadora de moda Rachel Zoe. Según una fuente citada por The Daily Mail, la celebración reunió a cerca de 200 invitados, entre familiares y amigos.

La misma fuente señaló que Tobey Maguire ofició la ceremonia de su exesposa. El actor y Meyer se casaron en 2007, se separaron en 2016 y su divorcio quedó finalizado este año.

La fuente también mencionó la presencia de Kris Jenner y Zoë Kravitz. Además, describió a Courteney Cox como una de las personas más sociables de la celebración.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti mantienen su relación lejos de los reflectores

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti llevan más de tres años vinculados sentimentalmente, aunque han mantenido su relación principalmente alejada de la atención pública.

En agosto de 2023, ambos fueron vistos mientras comían helado en Santa Bárbara, California y un mes después, el actor viajó a Italia para asistir a la Semana de la Moda de Milán, donde Ceretti participó en los desfiles.

Ese mismo año, una fuente declaró a Us Weekly que DiCaprio estaba “completamente prendado” de la modelo y señaló que ambos tenían mucho en común.

Sobre la diferencia de edad, la fuente sostuvo que no representaba un problema para el actor y describió a Ceretti como una persona con un “alma vieja”.

La pareja también fue vista en una cita por el Día de San Valentín en Los Ángeles, en febrero de este año, cuando acudió al restaurante Anajak Thai.

En marzo, Ceretti acompañó al actor a los Premios Oscar de 2026, celebrados en Hollywood.

En junio, ambos asistieron a una fiesta posterior a la victoria de Estados Unidos contra Paraguay durante el Mundial de la FIFA. La celebración tuvo lugar en el restaurante italiano Alba y contó también con la presencia de David Ward, padrastro del actor.

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