Ramón Ayala canta sentado y le cortan el sonido en su despedida: ¡no pudo decir adiós!

Fans se molestaron porque no dejaron que Ramón Ayala se despidiera Foto:Cuartoscuro

Ramón Ayala tuvo su concierto de despedida este 10 de octubre en la Monumental Plaza de Toros México, donde tuvo que cantar sentado en una silla debido a su estado de salud. Los fans reclamaron que el audio se cortó de forma abrupta, sin que pudiera despedirse de su público.

El concierto de despedida del llamado “Rey del acordeón” generó dudas y molestias entre sus seguidores.

Por un lado, algunos se mostraron preocupados por su salud, debido a que el cantante de 80 años tuvo que recibir ayuda para subir al escenario y, posteriormente, permaneció sentado en una silla durante el concierto, aunque cantó y tocó su acordeón.

Así se llenó anoche la Plaza México.

40 mil espectadores.

Y todo acabó mal



Desalojados en pleno concierto de Ramón Ayala, sin explicación alguna. pic.twitter.com/s9RiDNRAyg — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 12, 2026

Cabe recordar que el exponente de música norteña mencionó que tiene diabetes, debilidad en las piernas y problemas para caminar, por lo que se complicaron sus traslados en los escenarios.

El intérprete de “Dos monedas” reveló el pasado 18 de septiembre que estuvo hospitalizado por una infección respiratoria.

Los fans han especulado sobre su estado de salud, luego de que tuviera que salir del recinto en silla de ruedas.

Un corte de audio impidió que Ramón Ayala se despidiera de su público

Anoche hubo un llenazo en la Plaza México para el concierto de Ramón Ayala.

Pero las condiciones del artista ya no son las adecuadas. Llegó y se fue en silla de ruedas.

Y todo iba, pero de la nada, le apagaron el micrófono, las luces y ordenaron el desalojo de 40 mil personas. pic.twitter.com/lG4rETeKpI — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 12, 2026

Otra situación que llamó la atención fue que a Ramón Ayala le cortaron la música durante el concierto, justo cuando se encontraba cantando “Mi Golondrina”, una de las canciones más famosas de su repertorio.

En videos compartidos en redes sociales se escucha cómo la gente coreaba la canción cuando bajaron el volumen. Muchos pensaron que se trataba de parte del espectáculo para escuchar al público cantar, pero después colocaron otra canción y bajaron las luces.

Molestos, los asistentes e internautas reclamaron en redes sociales, pues ni siquiera pudieron escuchar a Ramón Ayala despedirse de su público presente.

Se ha compartido que el sonido se bajó a las 11:45 horas, y muchas personas se quedaron con las ganas de escuchar algunos de los temas más importantes del “Rey del acordeón”.

Aún se espera un concierto de Ramón Ayala el próximo 24 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tres conciertos más posteriormente en Estados Unidos.

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