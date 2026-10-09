En reunión con Sheinbaum, embajador de EE. UU. reconoce avances de México en seguridad

Ronald Johnson destacó trabajo en Seguridad. Foto: X/@Claudiashein

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció los avances alcanzados por el gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al tráfico de fentanilo durante una reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Al salir de Palacio Nacional, el líder empresarial señaló que uno de los temas centrales del encuentro fue la cooperación entre ambos países para fortalecer la seguridad en la frontera y combatir el tráfico de drogas.

Destacan resultados en el combate al fentanilo

De acuerdo con Medina Mora, el embajador estadounidense consideró que las acciones emprendidas por México han tenido impactos visibles tanto en el flujo de drogas hacia Estados Unidos como en sus consecuencias.

José Medina Mora / Presidente del CCE “Que se ha reflejado estas acciones de seguridad de México en la disminución del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y la disminución de las muertes por fentanilo en los Estados Unidos”.

Resaltan cooperación bilateral

El presidente del CCE indicó que la postura de Johnson fue reconocer la colaboración existente entre ambos gobiernos en temas de seguridad fronteriza.

Según explicó, durante la reunión se destacó que los avances observados son resultado del trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

El encuentro ocurre en un contexto en el que la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de fentanilo continúan siendo temas prioritarios en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

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