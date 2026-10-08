Detienen a cinco por extorsión; usaban IA para imitar voces de funcionarios

Detenidos por extorsión. Foto: Gabinete de seguridad

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, integrantes de su familia y un escolta, quienes presuntamente estarían relacionados con una red dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizaron investigaciones que permitieron identificar el modo de operar de este grupo.

Usaban inteligencia artificial para imitar voces

Las autoridades señalaron que los integrantes de la red se hacían pasar por servidores públicos de distintas instancias para generar confianza entre sus posibles víctimas.

Además, presuntamente utilizaban inteligencia artificial (IA) para imitar voces, una herramienta con la que reforzaban la suplantación de identidad durante sus comunicaciones.

Cateo en Metepec deja equipos y vehículos asegurados

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Metepec, Estado de México (Edomex).

Durante el operativo fueron asegurados equipos telefónicos y vehículos de alta gama, considerados parte de las indagatorias relacionadas con esta red de extorsión.

Vinculan a proceso a los cinco detenidos

El Gabinete de Seguridad informó que los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la extorsión y desarticular redes delictivas que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaEdomex, detuvieron a cinco personas, entre ellas Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, integrantes de su familia y un escolta, presuntamente relacionados… pic.twitter.com/uRqyApW90x — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 8, 2026

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