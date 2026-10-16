Edomex anunció nuevo programa de salud para mujeres de 18 a 64 años

Programa de salud será para mujeres de 18 a 64 años. Foto: Cuartoscuro

Autoridades anunciaron un nuevo programa que beneficiará a mujeres de 18 a 64 años. Se trata de “Clínica de Salud Bienestar Contigo” con ello, el gobierno del Estado de México ofrece desde consultas médicas hasta medicamentos gratuitos a todas aquellas que formen parte del apoyo.

¿Qué servicios ofrece Clínica de Salud Bienestar Contigo?

El programa contempla servicios médicos preventivos y ambulatorios para las beneficiarias y, según la disponibilidad presupuestal, hasta tres personas cobeneficiarias.

Los apoyos incluyen:

Consultas médicas generales: ilimitadas durante el ejercicio fiscal.

ilimitadas durante el ejercicio fiscal. Optometría: consultas ilimitadas.

consultas ilimitadas. Atención odontológica: consultas ilimitadas.

consultas ilimitadas. Estudios de laboratorio: de una hasta seis ocasiones.

de una hasta seis ocasiones. Lentes graduados: hasta dos pares completos por año, con graduación de hasta cuatro dioptrías y material CR-39.

hasta dos pares completos por año, con graduación de hasta cuatro dioptrías y material CR-39. Medicamentos: de uno hasta tres del cuadro básico al mes.

Los servicios no incluyen atención de urgencias ni hospitalización. Todos los apoyos son gratuitos y están cubiertos por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

Para participar, las mujeres deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Tener entre 18 y 64 años.

Encontrarse en situación de pobreza.

No contar con acceso a servicios de salud.

La selección también considera criterios de prioridad, como ser jefa de familia con hijos menores de edad, reconocerse como indígena o afromexicana, vivir en localidades de alta o muy alta marginación, tener una enfermedad crónico-degenerativa que limite las actividades físicas o una discapacidad permanente.

También se contempla a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, víctimas de delitos o violencia, repatriadas e integrantes de la población LGBTTTIQ+.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo?

Las solicitantes deben presentar original y copia para cotejo de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

o carta de naturalización. Identificación oficial vigente , preferentemente credencial para votar. Si no cuentan con ella, pueden presentar una constancia de identidad con fotografía y firma, expedida por la autoridad local, con vigencia no mayor a 30 días.

, preferentemente credencial para votar. Si no cuentan con ella, pueden presentar una constancia de identidad con fotografía y firma, expedida por la autoridad local, con vigencia no mayor a 30 días. CURP , tradicional o biométrica, con vigencia no mayor a 30 días, en su caso.

, tradicional o biométrica, con vigencia no mayor a 30 días, en su caso. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, si la identificación no incluye la dirección; también se acepta una constancia domiciliaria con vigencia no mayor a 30 días.

con antigüedad máxima de tres meses, si la identificación no incluye la dirección; también se acepta una constancia domiciliaria con vigencia no mayor a 30 días. Formato Único de Bienestar (FUB), debidamente llenado y firmado, que se entrega en los módulos de registro.

¿Dónde y cómo hacer el registro?

De acuerdo con las reglas de operación dadas a conocer el 12 de junio de 2026, el registro se deberá hacer personalmente en los módulos que determine la secretaria estatal, dentro de los plazos que establezca la convocatoria correspondiente.

El registro es gratuito, pero no garantiza la incorporación al programa. La cobertura puede abarcar los 125 municipios mexiquenses, con prioridad según los criterios del comité y el presupuesto disponible.

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