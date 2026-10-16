Noticias de hoy 16 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

| 12:58 | Bryan Rivera González | UnoTV

Estas son las noticias más importantes del día, contadas en un minuto.

Fosa clandestina 

La Comisión de Búsqueda de Hidalgo encontró cinco cuerpos en una fosa clandestina en Atotonilco de Tula, tras una presunta alerta de colectivos.

Huracán Trudy

Este viernes lloverá en todo el país debido al frente frío número 2 y a que el huracán Trudy subió a categoría 3.

“Ley Antirapiña” en Guerrero

El Gobierno de Guerrero aplicará la llamada “Ley Antirapiña” contra quienes roben mercancías y objetos de los hogares durante una emergencia, como el paso de un huracán.

Sube la producción

La producción de la industria manufacturera aumentó en agosto, pero bajó el personal ocupado y las remuneraciones de los trabajadores, según el Inegi.

León XIV

El Papa León XIV celebró una misa en el Hospital Gemelli, en Roma, donde agradeció a médicos, enfermeras y auxiliares tras su operación por un carcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

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