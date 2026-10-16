Despensas para mujeres de 50 a 64 años en Edomex: fechas de entrega y requisitos

Entrega de despensas en Edomex está programada. Foto: Secretaría Bienestar Edomex

Las beneficiarias del programa Alimentación para el Bienestar del Estado de México (Edomex) reciben una nueva entrega de despensas desde el 13 y hasta el 17 de octubre de 2026. El apoyo está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años que viven en la entidad y que cumplen con las condiciones establecidas en las reglas de operación.

La distribución forma parte de las entregas programadas durante este año. Aunque las mujeres que ya reciben el beneficio pueden acudir conforme a las indicaciones del programa, quienes buscan incorporarse por primera vez deben considerar que, de acuerdo con la información disponible, actualmente no hay una convocatoria abierta para nuevos registros.

¿Cuándo entregan las despensas en el Edomex?

La distribución de la Canasta Alimentaria Bienestar correspondiente a octubre se lleva a cabo desde el 13 y hasta el 17 de octubre de 2026.

Durante los primeros meses del año se realizaron entregas para las beneficiarias de nuevo ingreso y de permanencia. La primera distribución se efectuó entre abril y mayo, mientras que otra se realizó durante el periodo de julio a septiembre, de acuerdo con el calendario reportado.

El programa contempla seis periodos de apoyo durante el año. Para conocer los detalles de la entrega que corresponde a cada beneficiaria, es importante seguir las indicaciones oficiales y revisar la información proporcionada por los responsables del programa.

¿Quiénes pueden solicitar la Canasta Alimentaria Bienestar?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años que residen en el Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. También contempla apoyos para personas en situación de contingencia, conforme a sus reglas de operación.

La entrega consiste en una canasta con productos alimenticios y artículos de limpieza y aseo personal. La incorporación depende del cumplimiento de los requisitos y de los procedimientos de selección establecidos por las autoridades estatales.

¿Cómo registrarse para recibir la despensa?

Aunque no se reporta una convocatoria abierta en este momento, las interesadas pueden consultar los canales oficiales para conocer cuándo se habilitará el registro.

El procedimiento contempla un prerregistro en línea y la presentación de documentos en un módulo de atención. Si la solicitante ya cuenta con un folio, puede consultar la ubicación del módulo correspondiente en el siguiente sitio oficial:

Módulos de Alimentación para el Bienestar

Es importante conservar el folio y revisar las instrucciones generadas durante el prerregistro, pues estos documentos forman parte del trámite presencial.

¿Qué documentos piden para recibir las despensas?

Cuando se habilite la inscripción, las interesadas deberán preparar la documentación solicitada para acreditar su identidad, residencia y datos personales. De acuerdo con la información proporcionada, los documentos son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente, como el INE

CURP impresa o CURP biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia, con una antigüedad no mayor a seis meses

Documentos generados durante el prerregistro en línea, cuando corresponda

Antes de acudir, se recomienda verificar en los canales oficiales que la lista de requisitos y el procedimiento continúen vigentes, así como confirmar si existe una convocatoria para nuevas beneficiarias.

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