Revelan el monto millonario que necesitas para reservar el “auto volador” de Tesla en México

¿Cuánto te costará reservar el Tesla Roadster? | Foto: AFP

Tesla, empresa automotriz de Elon Musk, presentó oficialmente el nuevo Tesla Roadster en Texas, Estados Unidos, con una demostración en la que el llamado “auto volador” se elevó, giró en el aire y aterrizó mediante propulsores.

A la par de la presentación, transmitida por X a más de 200 mil espectadores, la marca de lujo reveló los precios que deberán pagar los consumidores únicamente para reservar el automóvil, con cantidades que rozan los 5 millones de pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta reservar el Tesla Roadster?

Los usuarios pueden reservar el Tesla Roadster desde la página oficial de la compañía, en donde se ofrecen los modelos Performance, Thrust y Rockster, con precios de reserva distintos para cada uno.

El modelo Performance, el modelo más accesible del vehículo, cuenta con asientos para dos, aerodinámica activa y un sistema de sección multimodo. Su precio de reserva es:

Primer pago (reembolsable) | $100,000.00 (MXN)

Monto pendiente que vence en 10 días | $864,000.00 (MXN) Monto total de reserva | 964,000.00 (MXN)



El modelo Thrust, que también cuenta con asientos para dos, aerodinámica activa performance, sistema de sección multimodo y propulsores de aceleración. Reservarlo cuesta:

Primer pago (reembolsable) | $100,000.00 (MXN)

Monto pendiente que vence en 10 día | $4,700,000.00 (MXN) Monto total de reserva | $4,800,000.00 (MXN)



El Tesla Roadster Performance está disponible para reservar en el sitio oficial de Tesla, mientras que el modelo Thrust tiene una disponibilidad limitada, restringida a una orden por cliente.

Finalmente, el modelo Rocket, que cuenta con un sistema de vuelo completo, solo se puede reservar por invitación, razón por la que el sitio oficial de Tesla no muestra su precio oficial de reserva.

Cabe señalar que los precios mostrados por la empresa de Elon Musk no son los costos finales del denominado “auto volador”, sino que se trata del costo de anticipo.

¿Cuándo comenzará la venta del Tesla Roadster?

Elon Musk apuntó a 2028 como el año en que comenzará la producción del “auto volador“, aunque la agencia de noticias AFP recordó que el lanzamiento de otros productos de sus empresas Tesla y SpaceX se han retrasado varios años.

La agencia francesa también recordó que la presentación del Roadster se pospuso varias veces y se esperaba desde hacía al menos nueve años, presentándose hasta 2026.

El empresario sudafricano también reconoció que el Tesla Roadster “no es necesariamente un vehículo óptimo en cuanto a seguridad“, pero confió en que estará en las carreteras, declaró durante la presentación.

“No estoy seguro de que se permita en todas las jurisdicciones, pero será un automóvil que se podrá tener“, sostuvo.

¿Qué se sabe del Tesla Roadster?

Elon Musk, director general de Tesla, presentó lo que describió como un “auto volador“, equipado con propulsores, durante la transmisión en vivo de un evento de SpaceX, su empresa aeroespacial.

Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.

“Resulta que el futuro sí tiene autos voladores”. Elon Musk

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

El magnate sudafricano reveló que, aunque el éxito no está garantizado en este modelo, es probable que funcione en el futuro. Y dijo que el automóvil está equipado con “depósitos de aire de muy alta presión” para impulsarse en el aire.

El multimillonario describió este desarrollo técnico como “lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo“, refiriéndose a sus empresas Tesla y SpaceX.

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