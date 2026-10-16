Pago Anticipado 2027 en Xalapa: CMAS abre registro para obtener descuentos de 10% y 50% en agua potable

CMAS Xalapa abre registro para descuentos de agua en 2027 Foto: Cuartoscuro

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Veracruz, abrió el registro y la actualización del padrón de usuarios para acceder al Pago Anticipado 2027, un programa que contempla descuentos del 10% y 50% en el servicio de agua potable.

El registro en línea para solicitar el descuento del 10% comenzó el 15 de octubre de 2026, a través del portal oficial de la dependencia. Para quienes soliciten o renueven el beneficio del 50%, el trámite presencial estará disponible del 19 de octubre al 30 de diciembre en las oficinas centrales de la CMAS.

¿Cómo registrarse para obtener descuentos en el agua en Xalapa?

Las personas interesadas en acceder al programa de Pago Anticipado 2027 pueden realizar su registro en línea mediante el siguiente portal oficial:

Registro en línea: pagoanticipado.cmasxalapa.gob.mx

La CMAS informó que el registro y la actualización del padrón tendrán un límite de 500 lugares diarios. La atención presencial se brindará de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Es importante distinguir entre el registro para el descuento del 10% y el trámite para obtener el beneficio del 50%, ya que este último requiere presentar documentación para acreditar la condición del solicitante.

¿Quiénes pueden obtener el 50% de descuento en el agua?

El beneficio del 50% está dirigido a personas que acrediten alguna de las condiciones contempladas por el programa, como ser adultas mayores, jubiladas, pensionadas o personas con discapacidad.

Para solicitarlo o renovarlo, deberán acudir presencialmente a las oficinas centrales de la CMAS Xalapa entre el 19 de octubre y el 30 de diciembre de 2026.

Los documentos solicitados para el cotejo presencial, en original y copia, son:

Identificación oficial vigente

CURP de consulta e impresión reciente

de consulta e impresión reciente Último recibo de agua o comprobante de pago emitido por la CMAS

o comprobante de pago emitido por la CMAS Documento que acredite la condición del solicitante, como persona adulta mayor, jubilada, pensionada o con discapacidad

¿Cuándo se paga el agua con descuento en Xalapa?

Aunque el registro comienza en octubre de 2026, el pago anticipado corresponde al ejercicio 2027. Por ello, completar el registro no significa que el pago deba realizarse de inmediato.

El programa contempla descuentos del 10% y 50%, de acuerdo con la modalidad aplicable y la acreditación de los requisitos. Para el beneficio del 50%, deberán considerar las fechas de atención presencial y el límite diario de lugares informado por la dependencia.

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