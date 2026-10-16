¿Cuándo cae el aguinaldo 2026? Fecha límite y cálculo del pago

Pago del aguinaldo 2026. Foto: Cuartoscuro.

Una de las prestaciones más esperadas del año por las personas trabajadoras con una relación laboral regida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) es el aguinaldo, cuyo pago está próximo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Esto significa que el patrón tiene hasta el 19 de diciembre de 2026 para cumplir con esta obligación.

La prestación corresponde a trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales, por obra o tiempo determinado y demás personas que se encuentren bajo el régimen de la LFT.

¿Cómo calcular cuánto aguinaldo te corresponde?

Para calcular el aguinaldo, primero debes conocer tu salario diario. Si tienes un sueldo mensual fijo, puedes dividirlo entre 30.

Por ejemplo, si una persona gana 12 mil pesos mensuales:

12 mil ÷ 30 = 400 pesos de salario diario

400 pesos × 15 días = 6 mil de aguinaldo

Los 15 días son el mínimo establecido por ley; si el contrato individual, colectivo o las condiciones laborales contemplan una cantidad mayor, debe respetarse ese beneficio.

Para quienes no trabajaron todo el año, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo laborado.

Aguinaldo del IMSS: ¿cuándo y cuánto reciben los pensionados?

En el caso de las personas pensionadas por el IMSS, el aguinaldo depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

El IMSS señala que quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la cuantía de su pensión. Este año, el pago se realiza el 2 de noviembre, junto con el depósito de la pensión correspondiente a ese mes.

Aguinaldo del ISSSTE: ¿cuándo se entrega en 2026?

Para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, el calendario oficial de pagos de 2026 establece que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se pagará en diciembre.

El calendario publicado por el instituto contempla el pago de las pensiones y ambas partes del aguinaldo. Por ello, el esquema de este sector es diferente al de los trabajadores sujetos directamente al artículo 87 de la LFT.

¿Qué pasa si no te pagan el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Si el patrón no lo paga, lo entrega incompleto o lo hace fuera del plazo establecido, la persona trabajadora puede solicitar asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La Profedet también señala que existe un plazo de un año para reclamar el pago del aguinaldo, contado a partir de que la prestación es exigible.

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