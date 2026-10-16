El aumento del Seguro Social 2027 podría quedar reducido por Medicare: así quedaría tu pago neto

El aumento de los beneficios podría modificar el pago de Medicare. Foto: Envato

El aumento del Seguro Social de 2027 no llegará completo al bolsillo de quienes tienen Medicare. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó un ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) de 3.6%, pero la prima de la Parte B, que cubre consultas médicas y servicios ambulatorios, se resta directamente del pago mensual.

Para un beneficiario promedio, el incremento bruto será de 75.15 dólares al mes. Según la proyección del Informe de Administradores de Medicare, la prima estándar de la Parte B subiría 6.60 dólares, por lo que el aumento neto quedaría en cerca de 68.55 dólares mensuales.

¿Cuánto dinero quedará realmente?

El cálculo cambia según el beneficio de cada persona. Quien recibe mil 500 dólares mensuales tendrá un alza de 54 dólares; tras el posible aumento de Medicare, el incremento neto sería de aproximadamente 47.40 dólares. Quien recibe 2 mil dólares tendrá un aumento bruto de 72 dólares y un neto cercano a 65.40 dólares.

La SSA informó que el beneficio promedio de un trabajador jubilado pasará de 2 mil 87.52 dólares a 2 mil 162.67 dólares en 2027, según suhoja informativa oficial del COLA. Esa cifra no considera automáticamente la prima de Medicare ni otros descuentos, como primas de planes Advantage, medicamentos o retenciones por ingresos.

El monto neto es el que importa. La notificación personalizada que la SSA enviará a finales de noviembre mostrará el beneficio ajustado y permitirá ver el impacto exacto de Medicare en cada caso.

¿Por qué Medicare puede reducir el aumento?

La prima de la Parte B se cobra mensualmente a la mayoría de las personas inscritas en Medicare y, cuando reciben Seguro Social, se descuenta del pago. Por eso, un aumento en esa prima reduce de inmediato el incremento que produce el COLA 2027.

La proyección oficial de los administradores de Medicare ubica la prima estándar de la Parte B en 209.50 dólares para 2027, frente a 202.90 dólares en 2026. Aún falta la confirmación final de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que suele publicarse antes del inicio del año.

¿Quién podría notar menos el aumento?

El efecto será más visible para beneficiarios con pagos bajos, porque un alza de Medicare representa una porción mayor de su cheque. También afectará a quienes pagan primas más altas por ingresos, conocidas como Income Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA, por sus siglas en inglés), aunque esos recargos dependen de los ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) hace dos años.

Quienes no tienen Medicare, reciben Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) o tienen su prima de Medicare pagada por otro programa podrían conservar prácticamente todo el aumento del COLA. La SSA detalló que el ajuste aplica tanto al Seguro Social como al SSI, aunque con fechas de inicio distintas.

¿Qué revisar antes de enero?

La SSA publicará los montos personalizados a finales de noviembre de 2026 en las cuentas my Social Security de quienes tengan avisos digitales activados antes del 18 de noviembre. Quienes no usen ese servicio recibirán la notificación por correo en diciembre, de acuerdo con la información oficial sobre el COLA.

También conviene revisar el plan de Medicare durante la inscripción abierta, que va del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026.

Cambiar de plan puede ser relevante si la prima, el deducible o la cobertura de medicamentos aumentan más que el ajuste del Seguro Social, según el calendario de CMS.

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