Cae el “Señor de la A”, presunto jefe de plaza del Nuevo Cártel de Juárez

Detienen al “Señor de la A” en Chihuahua. Foto: OHarfuch

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a Sergio “N”, alias el “Señor de la A”, identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de la organización criminal La Línea, afín al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ).

La detención ocurrió el 28 de octubre de 2026 en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, como resultado de trabajos de inteligencia militar e intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Además, es señalado por su presunta participación en el trasiego de drogas y el tráfico de personas de México hacia territorio estadounidense.

Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, así como de la @GN_MEXICO_, que, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lograron la detención en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio “N”, alias “El Señor de… pic.twitter.com/oBO6xzIWTs — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2026

¿Quién es el “Señor de la A” y de qué lo acusan?

Según el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sergio “N” era considerado jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua, dentro de la organización delictiva La Línea, vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez.

Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de operaciones relacionadas con el traslado de drogas y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

El reporte militar indica que presuntamente operaba bajo las órdenes de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado por las autoridades como jefe regional de La Línea.

La orden de detención provisional con fines de extradición representa un procedimiento judicial para atender la solicitud estadounidense. La situación jurídica de Sergio “N” deberá determinarse ante las autoridades competentes.

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Guardia Nacional y el Ejército detienen a Sergio N (a) “El señor de la A” perteneciente al “Nuevo Cártel de Juárez”. pic.twitter.com/wMsDrZRiDq — @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026

Trasladan a el “Señor de la A” a la Ciudad de México

Tras su captura, Sergio “N” fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde sería presentado ante un juez federal de control para determinar su situación jurídica.

Por su parte, el otro hombre detenido durante el operativo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, con el propósito de continuar las investigaciones y realizar las diligencias periciales correspondientes.

Hasta el momento, el informe oficial no detalla la identidad de la segunda persona detenida ni los posibles cargos que podrían imputársele.

Harfuch reconoce la detención del “Señor de la A”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en el operativo realizado en Ojinaga.

A través de un mensaje, destacó que la captura fue resultado de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Harfuch también señaló que Sergio “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico y que es señalado por su presunta participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país.

La detención ocurre en el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate a las organizaciones criminales. El proceso judicial determinará los siguientes pasos respecto a la solicitud de extradición.

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