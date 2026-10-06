Carambola deja un hombre prensado en Circuito Exterior Mexiquense

Choque múltiple en Circuito Exterior Mexiquense. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una carambola que involucró vehículos de carga, un autobús de pasajeros y una camioneta provocó una fuerte afectación vial este lunes en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El accidente ocurrió en el kilómetro 32, con dirección hacia Las Américas, donde al menos una persona resultó lesionada y tuvo que ser rescatada después de quedar prensada dentro de una camioneta.

¿Cómo ocurrió la carambola en el Circuito Exterior Mexiquense?

Los primeros reportes señalan que el accidente se habría originado luego de un frenado de emergencia en medio de una lluvia ligera. Sin embargo, lo anterior no ha sido confirmado por las autoridades.

De manera preliminar, esta maniobra habría provocado que los vehículos que circulaban por el tramo no pudieran detenerse a tiempo y terminaran impactándose entre sí. Entre las unidades involucradas se encuentran vehículos de carga, un autobús de pasajeros y una camioneta, que quedó severamente afectada tras la cadena de choques.

Hombre queda prensado dentro de una camioneta

Uno de los ocupantes de los vehículos involucrados quedó prensado dentro de una camioneta como consecuencia del impacto. Cuerpos de emergencia acudieron al sitio para realizar las labores de rescate y liberar al hombre de la unidad.

Después de ser atendido en el lugar, el lesionado fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México (CDMX), para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la identidad del hombre ni sobre la gravedad de las lesiones que presenta.

#MinutoNoticias ⏱️ | Choque múltiple en el Circuito Exterior Mexiquense, Edomex.



Seis vehículos de carga resultaron afectados; fue rescatado un hombre que viajaba en una camioneta particular que quedó prensada. pic.twitter.com/eE2tS3SmUm — Minuto Noticias (@minutonoti) October 6, 2026

¿Cómo está la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense?

El accidente provocó importantes problemas para quienes circulaban por el Circuito Exterior Mexiquense.

En un primer momento, todos los carriles permanecieron cerrados mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para rescatar al lesionado y retirar las unidades involucradas.q

Posteriormente, los vehículos fueron retirados y se habilitó un carril a la circulación. Sin embargo, el tránsito continúa lento debido a que durante las maniobras se acumularon muchos vehículos.

La afectación se concentra en dirección hacia Las Américas, por lo que los automovilistas que circulan por este tramo del Circuito Exterior Mexiquense deben extremar precauciones y considerar tiempo adicional para sus traslados.

Continúan las labores tras el choque múltiple

Aunque la apertura de un carril permitió comenzar a desahogar la circulación, las labores posteriores al accidente mantienen afectaciones en la zona.

Las autoridades y cuerpos de emergencia continúan con las acciones necesarias para retirar los vehículos y normalizar completamente el tránsito.

Por ahora, el saldo preliminar es de una persona lesionada, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron la carambola.

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