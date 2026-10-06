Pío López Obrador, hermano de AMLO, se registra en proceso de Morena para competir por una diputación federal

Pío López Obrador, hermano de AMLO. Foto: Lizeth Coello

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su registro al proceso interno de Morena para participar por una diputación federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rumbo a los comicios de 2027.

A través de un video difundido en sus redes sociales, con una duración de más de 4 minutos, destacó su cercanía con su hermano y su participación en el movimiento político que fundó.

Pío López Obrador anuncia su registro a proceso interno en Morena

En el video, Pío López Obrador afirmó que durante su trayectoria se ha llevado a cabo una lucha cuyo objetivo, dijo, ha sido la construcción de la Cuarta Transformación en México y Chiapas.

Como parte de un “compromiso moral”, anunció que solicitó su registro ante Morena para participar en el proceso interno.

“Por esa razón es un compromiso moral seguir trabajando con responsabilidad, firmeza y determinación para el pueblo de Chiapas, que ha sido mi hogar desde hace 60 años”, Pío López Obrador

El hermano del expresidente detalló que busca participar como aspirante a la Coordinación Distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

Pío López Obrador señaló que será mediante el método de encuesta como se determine quién será el candidato de Morena para los comicios de junio de 2027.

Al finalizar su mensaje, utilizó la frase “El pueblo pone y el pueblo quita”.

Con su registro, Pío López Obrador busca participar en el proceso interno del partido para contender por el distrito 9 de Chiapas.

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