Aleks Syntek dará concierto gratuito luego de prometer que dejaría México tras críticas

Aleks Syntek había dicho que se alejaría de México. Foto: AFP

Aleks Syntek anunció que ofrecerá un concierto gratuito en el Festival del Chocolate, en Tabasco, el próximo 15 de noviembre, luego de declarar que no volvería a presentarse en eventos públicos en México tras las críticas que recibió por su actuación del pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

A través de un video en redes sociales, el intérprete de “Duele el Amor” y “Te Soñé” señaló que formará parte de los invitados a los festejos por los 15 años del Festival del Chocolate, donde tocará sus éxitos.

“Amigos de Tabasco, voy a estar festejando con ustedes los 15 años del chocolate en esta gran fiesta con mis canciones, 35 años de carrera musical en el ‘Total Syntek Tour’ con todos mis éxitos”. Aleks Syntek, cantautor

Syntek también agradeció al Gobierno de la entidad las facilidades prestadas para dar el concierto, donde la pasarán entre “chocolate y rock and roll”.

¿Aleks Syntek ya no iba a ofrecer conciertos en México?

El anuncio llamó la atención debido a que indicó en sus redes sociales que dejaría el país y no volvería a ofrecer conciertos gratuitos, luego de las críticas que recibió por su presentación en la alcaldía Benito Juárez el pasado 15 de septiembre.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió.

A pesar de haber escrito esto, el cantante no detalló a dónde viajaría, por cuánto tiempo permanecería fuera de México ni si esta decisión implicaría una pausa temporal en su carrera.

¿Por qué se molestó Aleks Syntek durante su concierto?

En su última explicación, Syntek afirmó que durante el concierto del 15 de septiembre algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia sus seguidores que se encontraban en la parte trasera del público.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”, escribió en Instagram.

Según su versión, entre las personas que se encontraban en esa zona había familias, adultos mayores y niños. Por ello, defendió la molestia que mostró durante el espectáculo.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, señaló.

Syntek también cuestionó a quienes criticaron su reacción y escribió que, si alguien presencia una agresión contra personas indefensas y permanece callado, se convierte en cómplice.

¿Qué traerá el Festival del Chocolate Tabasco en su 15 aniversario?

Habrá diversos eventos especiales y conciertos durante el festival, que abarcará del 12 al 16 de noviembre de 2026.

Jueves 12: Gran inauguración en Sabor a Tabasco a las 17:00 horas

Gran inauguración en Sabor a Tabasco a las 17:00 horas Viernes 13: Velada romántica con Tiempo en Contra

Velada romántica con Tiempo en Contra Sábado 14: Desfile de modas de Enrique Marín Atelier

Desfile de modas de Enrique Marín Atelier Sábado 14: Cena maridaje con Carlos Macías

Cena maridaje con Carlos Macías Domingo 15: Concierto de Aleks Syntek

Concierto de Aleks Syntek Lunes 16: Clausura a las 18:30 horas

Además, se ha anunciado que habrá DJ’s todas las noches en el Foro Agua para Chocolate.

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