EE. UU. hará público el fusilamiento de Nidal Hasan; ésta es la razón

Nidal Hasan está acusado de matar a 13 personas en EE. UU. Foto: Reuters

La ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por asesinar a 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas, será transmitida en vivo, confirmó un funcionario del Pentágono a la AFP.

El anuncio llegó un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara públicamente que la ejecución sería abierta al público.

Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre y se convertirá en el primer condenado ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.

¿Por qué será transmitida?

De acuerdo con Hegseth, la intención es que la ejecución tenga un efecto ejemplar y deje claro que los actos de terrorismo tienen consecuencias.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, que sea público”.

El funcionario sostuvo que Hasan cometió un ataque terrorista contra miembros del propio Ejército estadounidense y consideró que la sociedad debe presenciar las consecuencias de ese tipo de crímenes.

Trump aprueba la ejecución, pero guarda silencio sobre la transmisión

El presidente Donald Trump autorizó formalmente la ejecución esta semana, requisito necesario para cumplir una condena dictada por una corte marcial militar.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump reiteró su respaldo a la sentencia.

“Vamos a hacer justicia definitiva a un asesino malvado”.

Sin embargo, no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de transmitir el fusilamiento en directo.

La Casa Blanca ha remitido las preguntas sobre ese tema al Departamento de Defensa.

La ONU critica la medida

La decisión provocó una reacción inmediata de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El organismo señaló que una retransmisión en vivo equivaldría a una ejecución pública y afirmó que este tipo de actos pueden constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante.

La oficina recordó además que los estándares internacionales de derechos humanos prohíben las ejecuciones públicas.

También hay críticas entre republicanos

Los cuestionamientos no provienen únicamente de organismos internacionales.

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la idea de transmitir la ejecución como “más que repugnante”.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó que no verá la retransmisión si finalmente se realiza.

“Si finalmente se transmite en directo, no la veré”.

Hasan, quien era psiquiatra militar, asesinó a 13 personas y dejó 30 heridos durante el ataque perpetrado en Fort Hood en 2009.

Su ejecución será la primera realizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en más de seis décadas y la primera por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

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