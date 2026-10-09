¿Quién es Nidal Hasan, el psiquiatra militar condenado por matar a 13 personas en Fort Hood?

Nidal Hasan. Foto: AFP

Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra militar del Ejército de Estados Unidos, fue condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, el 5 de noviembre de 2009. El caso volvió a la atención pública luego de que se anunciara la autorización de su ejecución por fusilamiento.

La investigación sobre el ataque también incluyó el análisis de comunicaciones que Hasan sostuvo con Anwar al-Aulaqi, un clérigo musulmán radicalizado. Los contactos y las circunstancias previas al tiroteo fueron examinados por las autoridades estadounidenses.

Datos públicos de Nidal Hasan. Foto: FBI

¿De qué se le acusa a Nidal Hasan?

Hasan era mayor del Ejército estadounidense y trabajaba como psiquiatra militar cuando abrió fuego en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, donde militares realizaban trámites antes de su despliegue.

El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado.

Tras el juicio, recibió una sentencia de muerte y una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces permanece recluido en una prisión militar de máxima seguridad en Fort Leavenworth, Kansas.

Hasan será ejecutado por fusilamiento por pelotón; la última ejecución de este tipo fue hace 65 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento de Hasan, de acuerdo con la información proporcionada sobre el anuncio del Pentágono.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó formalmente la pena capital y que ésta recibió la autorización presidencial requerida por la legislación militar estadounidense.

“El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recomendado, y el presidente Donald J. Trump ha aprobado, la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, señaló Parnell.

La ejecución por fusilamiento sería la primera realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.

Este antecedente debe distinguirse de la última ejecución militar mediante fusilamiento, registrada en 1945.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Correos dirigidos a Anwar al-Aulaqi y revelaciones sobre conflictos en el Ejército estadounidense

Durante las investigaciones relacionadas con el ataque de Fort Hood, el FBI examinó comunicaciones entre Hasan y Anwar al-Aulaqi, un clérigo musulmán que posteriormente fue identificado como una figura vinculada con Al Qaeda.

De acuerdo con la documentación citada en el material proporcionado, Hasan habría enviado correos electrónicos en los que planteaba inquietudes sobre militares musulmanes que experimentaban conflictos relacionados con su servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Correo enviado de Hasan. Foto: FBI

Uno de los fragmentos incluidos en esos mensajes señala:

“Hay muchos soldados en las fuerzas armadas de los EE. UU. que se han convertido al islam durante su servicio. También hay muchos musulmanes que se alistan en las fuerzas armadas por una gran variedad de motivos. Algunos parecen tener conflictos internos e incluso han matado o intentado matar a otros soldados estadounidenses en nombre del islam.”

Estas comunicaciones formaron parte de las indagatorias sobre los contactos de Hasan y las circunstancias que precedieron al tiroteo.

¿Quién era Anwar al-Aulaqi y qué relación tuvo con la investigación?

Anwar al-Aulaqi fue objeto de una investigación del FBI antes de que las autoridades analizaran sus comunicaciones con Hasan.

En algunos documentos, su apellido también aparece escrito como “Awlaki”.

Los datos biográficos que lo sitúan como nacido el 21 de abril de 1971 en Las Cruces, Nuevo México, así como la información sobre sus estudios en Yemen y su actividad como imán en la mezquita Al-Ribat de San Diego, corresponden a al-Aulaqi, no a Nidal Hasan.

La distinción es relevante para entender el expediente: el FBI investigó los contactos entre ambos, pero sus antecedentes personales y sus trayectorias no deben confundirse.

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